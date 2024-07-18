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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга не стало ещё одного рынка
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Пока в СМИ и соцсетях уральской столицы обсуждался снос Уралмашевского рынка, никто и не заметил, что в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга практически прекратил существование ещё один рынок. Речь идёт о рынке стройматериалов, многие годы проработавшем на улице Шефской.
Сейчас эльмашевский рынок строительных материалов опустел, большинство павильонов, где ещё недавно продавали ванны, крепёж, инструменты, печи и многое другое, закрыто. Функционирует парочка точек по продаже пиломатериалов — досок, шпатиков, деревянных окон и дверей. При этом продолжают работу пункт приёма металлического лома и шиномонтажка, тоже расположенные на территории рынка. Их работники поясняют, что на месте торговых рядов собираются сделать автосалон. Будет ли это какой-то новый автосалон за счёт рынка расширяет территорию сравнительно недавно появившееся торговое представительство «Hyundai», пока неизвестно.
Закрытие строительного рынка в интересах «Строительного двора», расположенного через дорогу, и совсем не в интересах местных жителей. Ведь раньше они могли полюбоваться на цены в строительном магазине, перейти Шефскую и купить примерно то же самое по гораздо меньшим ценам. Теперь этой возможности их лишили. В поисках максимально дешёвых для строительства и ремонта товаров придётся поездить по другим рынкам, куда перебрались торговцы с Эльмашевского.
Сейчас эльмашевский рынок строительных материалов опустел, большинство павильонов, где ещё недавно продавали ванны, крепёж, инструменты, печи и многое другое, закрыто. Функционирует парочка точек по продаже пиломатериалов — досок, шпатиков, деревянных окон и дверей. При этом продолжают работу пункт приёма металлического лома и шиномонтажка, тоже расположенные на территории рынка. Их работники поясняют, что на месте торговых рядов собираются сделать автосалон. Будет ли это какой-то новый автосалон за счёт рынка расширяет территорию сравнительно недавно появившееся торговое представительство «Hyundai», пока неизвестно.
Закрытие строительного рынка в интересах «Строительного двора», расположенного через дорогу, и совсем не в интересах местных жителей. Ведь раньше они могли полюбоваться на цены в строительном магазине, перейти Шефскую и купить примерно то же самое по гораздо меньшим ценам. Теперь этой возможности их лишили. В поисках максимально дешёвых для строительства и ремонта товаров придётся поездить по другим рынкам, куда перебрались торговцы с Эльмашевского.
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