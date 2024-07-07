Уралмашевского рынка больше нет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга сегодня весь день ковши экскаваторов громят здание одного из крупнейших рынков города. «Больше не работает», — высвечивается предупреждение на «Яндекс. Картах» при наведении указателя на место, где ещё проставлено название «Рынок Уралмашевский».О том, что рынок на Уралмаше с его торговыми рядами на улице и огромным двухэтажным зданием, приговорён под снос, можно было понять ещё несколько лет назад. Уже в 2019 году в генплане города общественно-деловая зона в этом месте начала скукоживаться, а в прошлом году её статус был изменён на зону жилой застройки. И хоть официальной информации о застройки места, где ещё стоят руины рынка, нет, но с учётом того, как человейниками в Екатеринбурге утыкивают каждый свободный метр, сомневаться не приходится — и здесь скоро вырастут небоскрёбы, уютные и комфортные в рекламных брошюрах.К слову, расположенный по соседству с экс-рынком крупный строительный гипермаркет работу продолжает. На него экскаваторами застройщики не замахиваются. Пока. Судьба блошиного рынка, который десятилетиями жил неподалёку от уралмашевского рынка, под вопросом. Скорее всего, строительные работы, а затем и появление нового жилого квартала, разгонит стихийную торговлю всякой всячиной, от старинных значков до заезженных грампластинок.