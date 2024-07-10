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Сильные дожди и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Синоптики «Уральского гидрометцентра» прогнозируют в грядущие выходные сильные дожди и грозы в Свердловской области. Также в эти дни ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду, о котором предупреждают в МЧС.
В субботу, 20 июля, в большинстве районах Свердловской области кратковременные дожди, местами сильные, а также гроза и град. Ночью и утром местами туман. Ночью +12…+17°C, в горах до +9°C. Днём +22...+27°C, на крайнем севере до +19°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек, местами 20-25 м/сек.
В Екатеринбурге ночью слабый дождь, днём кратковременны с грозой. Ночью +15…+17°C, днём +24…+26°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 21 июля, в регионе местами кратковременные дожди, на юге местами сильный дождь и гроза. Ночью +13…+18°C, на севере до +8°C. Днём +18…+23°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 17 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+17°C, днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 20 июля, в большинстве районах Свердловской области кратковременные дожди, местами сильные, а также гроза и град. Ночью и утром местами туман. Ночью +12…+17°C, в горах до +9°C. Днём +22...+27°C, на крайнем севере до +19°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек, местами 20-25 м/сек.
В Екатеринбурге ночью слабый дождь, днём кратковременны с грозой. Ночью +15…+17°C, днём +24…+26°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 21 июля, в регионе местами кратковременные дожди, на юге местами сильный дождь и гроза. Ночью +13…+18°C, на севере до +8°C. Днём +18…+23°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 17 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+17°C, днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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