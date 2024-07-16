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Дорожники хотят успеть достроить дополнительные полосы на участке ЕКАД до конца года
Фото: Владислав Постников
Реконструкцию участка Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАДа) от Пермского тракта до подъезда к посёлку Медному, в рамках которой дорогу расширяют с четырёх полос до шести, хотят закончить на год раньше.
По словам специалистов Управления автомобильных дорог Свердловской области, готовность объекта составила 57%, также на участке установлено 90% опор искусственного освещения и 71% парапетного ограждения. По планам дорогу должны сдать к декабрю 2025 года, но дорожники уверены, что успеют всё доделать до конца 2024 года.
Как напомнили в департаменте информационной политики региона, две дополнительные полосы на этом участке позволяют пропускную способность ЕКАД, что необходимо для запуска движения по скоростной трассе М-12 «Восток».
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что автобан от Казани до Екатеринбурга также хотят успеть достроить к концу этого года. После чего трассу будут продлевать до Тюмени.
По словам специалистов Управления автомобильных дорог Свердловской области, готовность объекта составила 57%, также на участке установлено 90% опор искусственного освещения и 71% парапетного ограждения. По планам дорогу должны сдать к декабрю 2025 года, но дорожники уверены, что успеют всё доделать до конца 2024 года.
Как напомнили в департаменте информационной политики региона, две дополнительные полосы на этом участке позволяют пропускную способность ЕКАД, что необходимо для запуска движения по скоростной трассе М-12 «Восток».
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что автобан от Казани до Екатеринбурга также хотят успеть достроить к концу этого года. После чего трассу будут продлевать до Тюмени.
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