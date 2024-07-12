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Трассу М-12 обещают продлить от Казани до Екатеринбурга до конца года
Фото: Владислав Постников
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, несмотря на сложные погодные условия, трассу М-12 продлят от Казани до Екатеринбурга до конца текущего года.
Также он анонсировал продление трассы от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Дальше дорогу протянут до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска.
«У нас задача в этом году доехать еще от Казани до Екатеринбурга. Очень непростая задача. Погода нам в этом году мешает – и поздняя весна, и дожди летом. Но мы настроены эту задачу решать»,
– цитирует его «РИА Новости».
Также он анонсировал продление трассы от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Дальше дорогу протянут до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска.
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