Жителя Красноуфимска за смерть пенсионера на дороге принудят работать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Красноуфимском районном суде завершился процесс по делу о гибели пожилого пешехода от проезжавшего мимо мусоровоза. На скамье подсудимых сидел водитель смертоносной машины.Дорожный инцидент со смертельным исходом произошёл почти ровно год назад, 28 июля 2023-го. На улице Спартака в Красноуфимске средь бела дня мусоровозом марки «КО 449-19» на базе «КАМАЗа». Погибший во время ДТП находился на тротуаре, проезжавший мусоровоз проезжей части не покидал, но бесконтрольно опустившаяся его погрузочная стрела задела пешехода, нанеся ему серьёзные раны. Пострадавшего госпитализировали, но врачи спасти 71-летнего мужчину не смогли.Водителя мусоровоза судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (это третья часть 264 статьи Уголовного кодекса). В ходе процесса было установлено, что самопроизвольное опускание стрелы произошло из-за того, что обвиняемый не зафиксировал погрузочную стрелу манипулятора.Красноуфимский районный суд назначил виновному наказание в виде полутора лет принудительных работ, с удержанием в доход государства пяти процентов о заработной платы. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на такой же срок. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны, супруги погибшего, взыскав с работодателя осужденного ООО «Орион» миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы, связанные с погребением, в размере более 33 тысяч. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.