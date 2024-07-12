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Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Несмотря на то, что в Свердловской области отменили особый противопожарный режим, разрешив уральцам ходить в лес и жечь костры, синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в регионе.
Ранее в областном департаменте информационной политики говорили о том, что специалисты отметили «нормализацию метеорологических условий».
«18-21 июля в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале»,
– говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Ранее в областном департаменте информационной политики говорили о том, что специалисты отметили «нормализацию метеорологических условий».
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