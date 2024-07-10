Возрастное ограничение 18+
Свердловчан предупреждают о грозе и сильном ветре
Фото: Андрей Гоголев
Жителей Свердловской области предупреждают о дождях и грозе, которая, согласно прогнозам синоптиков «Уральского гидрометцентра», будет сопровождаться сильными порывами ветра – до 15 метров в секунду.
Сегодня, 18 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Днём +22…+27°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +24…+26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 19 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +11…+16°C, днём +22…+27°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек, при грозе порывы до +15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+15°C, днём +22…+24°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек, при грозе порывы до +15 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 18 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Днём +22…+27°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +24…+26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 19 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +11…+16°C, днём +22…+27°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек, при грозе порывы до +15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+15°C, днём +22…+24°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек, при грозе порывы до +15 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию