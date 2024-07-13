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Свердловские власти хотят решить вопрос с горами мусора в Первоуральске до конца недели
Фото: Максим Ездаков
Власти Свердловской области надеются решить вопрос с горами мусора в Первоуральске до конца текущей недели. Отмечается, что уже сейчас в городской части из контейнеров мусор вывозится в соответствии с положенным графиком.
Он также рассказал, что сейчас региональному оператору не хватает спецтехники и водителей, добавив, что это проблема уже решается.
По словам директора «ТБО-Экосервис» Анны Распоповой, мусор, который вывозится из города, перераспределяется на разные полигоны. Это делается для того, чтобы сохранить график уборки в муниципалитетах, которые обслуживает регоператор.
Напомним, что после визита замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева в Первоуральск было возбуждено сразу два уголовных дела из-за «мусорного коллапса».
«Все завалы, которые возникли ранее, вывезены. Успешнее всего с этой задачей справились в Первоуральске. Ревдинский полигон принимает машины при необходимости не только в дневное, но и в ночное время. Уверен, что к концу текущей недели ситуация будет полностью нормализована»,
– сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Он также рассказал, что сейчас региональному оператору не хватает спецтехники и водителей, добавив, что это проблема уже решается.
По словам директора «ТБО-Экосервис» Анны Распоповой, мусор, который вывозится из города, перераспределяется на разные полигоны. Это делается для того, чтобы сохранить график уборки в муниципалитетах, которые обслуживает регоператор.
Напомним, что после визита замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева в Первоуральск было возбуждено сразу два уголовных дела из-за «мусорного коллапса».
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