Свердловские власти хотят решить вопрос с горами мусора в Первоуральске до конца недели

сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Все завалы, которые возникли ранее, вывезены. Успешнее всего с этой задачей справились в Первоуральске. Ревдинский полигон принимает машины при необходимости не только в дневное, но и в ночное время. Уверен, что к концу текущей недели ситуация будет полностью нормализована»,