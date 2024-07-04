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Два уголовных дела возбуждены из-за невывоза мусора после визита замгенпрокурора РФ в Первоуральск
Фото: Максим Ездаков
Сразу два уголовных дела возбуждены из-за невывоза мусора после визита замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева в Первоуральск.
Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры об итогах визита заместителя генерального прокурора России в Первоуральск. О подозреваемых или обвиняемых по этим делам пока ничего не сообщается.
Помимо Зайцева контейнерные площадки Первоуральска осмотрела целая делегация чиновников и общественников из Екатеринбурга, Москвы и Первоуральска.
Напомним, на ситуацию с невывозом мусора в Первоуральске обратили внимание в Москве ещё месяц назад. На этой неделе мэру Первоуральска Игорю Кабцу прокуратура внесла комплексное представление из-за мусорного коллапса.
Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры об итогах визита заместителя генерального прокурора России в Первоуральск. О подозреваемых или обвиняемых по этим делам пока ничего не сообщается.
Помимо Зайцева контейнерные площадки Первоуральска осмотрела целая делегация чиновников и общественников из Екатеринбурга, Москвы и Первоуральска.
В мероприятиях помимо руководства региональной прокуратуры приняли участие заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства [Свердловской области] Егор Свалов, глава г. Первоуральска Игорь Кабец, его заместитель Денис Поляков, президент фонда «Экологический фонд «Зеленый Урал» Никита Соловьев и другие.
— сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, на ситуацию с невывозом мусора в Первоуральске обратили внимание в Москве ещё месяц назад. На этой неделе мэру Первоуральска Игорю Кабцу прокуратура внесла комплексное представление из-за мусорного коллапса.
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