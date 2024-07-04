Два уголовных дела возбуждены из-за невывоза мусора после визита замгенпрокурора РФ в Первоуральск

— сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В мероприятиях помимо руководства региональной прокуратуры приняли участие заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства [Свердловской области] Егор Свалов, глава г. Первоуральска Игорь Кабец, его заместитель Денис Поляков, президент фонда «Экологический фонд «Зеленый Урал» Никита Соловьев и другие.