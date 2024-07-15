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Свердловский депутат пригласил чиновников и кикшеринговые компании прогуляться и посмотреть на самокатчиков
Фото: Владислав Постников
Депутат Свердловского законодательного собрания Алексей Свалов пригласил представителей власти и кикшеринговых компаний прогуляться по Екатеринбургу и «посмотреть на то, что происходит на пешеходной части города».
С таким предложением Алексей Свалов обратился в связи с инцидентом на перекрёстке улиц Ленина и Московской, где двое парней, катавшихся на одном электросамокате, уронили пожилую женщину. Молодые люди с места аварии уехали, а пенсионерка осталась со сломанной ногой, ей потребовалась операция.
Полагая, что чиновникам нужно самим встать на место пешеходов, чтобы понять проблему, он предложил встретиться в 19.00 в центре города, на перекрестке улиц Куйбышева и 8 Марта со стороны Дендрария, и прогуляться.
Он также уточнил, что особенно ждёт представителей компанией, сдающих в аренду электросамокаты.
С таким предложением Алексей Свалов обратился в связи с инцидентом на перекрёстке улиц Ленина и Московской, где двое парней, катавшихся на одном электросамокате, уронили пожилую женщину. Молодые люди с места аварии уехали, а пенсионерка осталась со сломанной ногой, ей потребовалась операция.
«Мне вот по-человечески интересно, а что должно случиться у нас в стране, чтобы наконец власти, контролирующие и надзорные органы, которые у нас существуют, обратили внимание на то, что творится на тротуарах. Как обычные жители города, передвигаясь из пункта а в пункт б пешком, пытаются остаться живыми и невредимыми. Очень интересно!»,
– сказал депутат.
Полагая, что чиновникам нужно самим встать на место пешеходов, чтобы понять проблему, он предложил встретиться в 19.00 в центре города, на перекрестке улиц Куйбышева и 8 Марта со стороны Дендрария, и прогуляться.
«На прогулку приглашаю представителей кикшеринговых компаний, представителей администрации города, представителей прокуратуры Свердловской области или Екатеринбурга, уважаемых журналистов, пройтись по центру от Куйбышев до Ленина. Приглашаю просто посмотреть на то, что происходит на пешеходной части города Екатеринбурга»,
– написал Свалов.
Он также уточнил, что особенно ждёт представителей компанией, сдающих в аренду электросамокаты.
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