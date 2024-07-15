Свердловский депутат пригласил чиновников и кикшеринговые компании прогуляться и посмотреть на самокатчиков

– сказал депутат.

«Мне вот по-человечески интересно, а что должно случиться у нас в стране, чтобы наконец власти, контролирующие и надзорные органы, которые у нас существуют, обратили внимание на то, что творится на тротуарах. Как обычные жители города, передвигаясь из пункта а в пункт б пешком, пытаются остаться живыми и невредимыми. Очень интересно!»,