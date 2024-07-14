В центре Екатеринбурга самокатчики сбили гостью из Санкт-Петербурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге суровые меры в адрес самокатчиков в виде принудительного сокращения скорости и запретов ездить на некоторых территориях города пока видимых плодов не дали. С разных концов города продолжают поступать жалобы на то, как люди на электросамокатах кого-нибудь сбивают.Сегодня, 15 июля, самой заметной историей в Екатеринбурге с участием самокатчиков стал инцидент на перекрёстке улиц Ленина и Московской. Там средь бела дня пожилую женщину уронили на асфальт двое парней, катившихся на одном электросамокате (что уже является нарушением). Ехали ребята не быстро, а столкновение с пешеходкой произошло, когда они попытались обогнуть здание. Женщина в этот момент тоже следовала по схожей «огибающей» траектории.От удара двухколёсной «игрушки», женщина упала и самостоятельно подняться уже не смогла. Судя по видеозаписи с уличной камеры, парни сначала бросились её поднимать, замешкались, уронили самокат на других прохожих. По свидетельству очевидцев, в итоге они попросту решили сбежать. Потерпевшей же потребовалась медицинская помощь, с места происшествия её увёз в больницу реанимационный автомобиль.Про потерпевшую телеграм-канал «Екатеринбург ЧП» пишет, что ей 78 лет. В уральскую столицу она приехала из столицы культурной с туристическими целями.Данный инцидент несколько даже оттеснил из инфополя другое ДТП с участием электросамокатчиков. Оно произошло в Екатеринбурге накануне. На подходе к перекрёстку улиц Челюскинцев и Восточная разогнавшаяся парочка на электросамокате сбила 4-летнего ребёнка, гулявшего с родителями. В момент столкновения взрослые как раз пытались увести своё чадо с пути следования двухколёсных транспортных средств — секундами ранее малыша едва не сбили велосипедисты.