Возрастное ограничение 18+
Уровень нарушений ПДД в Свердловской области повторил прошлый показатель
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прошлая неделя дала «урожай» нарушений правил дорожного движения удивительно похожий на итог позапрошлой недели. Сравните сами: с 1 по 7 июля свердловскими инспекторами было пресечено 9546 нарушений, а в период с 8 по 14 июля — 9512.
На пешеходов в этой цифре приходится 845 нарушений, и это не означает, что нарушителей среди них фактически меньше, чем среди водителей. Но внимание инспекторов обращено в первую очередь на автомобили, как на источник повышенной опасности для окружающих. К тому же, незаметно нарушить правила для одиноко идущего человека гораздо легче, чем для человека за рулём даже самой маленькой и неприметной машинки.
Среди 8666 водителей, к которым у свердловских госавтоинспекторов появились претензии, 108 управляли велосипедами, 68 — мотоциклами, а 59 — пассажирскими автобусами. Соответственно, основная масса остановленных за нарушения ПДД водителей сидела за рулём легковых или грузовых машин.
Такие цифры из сводки за неделю предоставляет МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. По сведениям ведомства, за тот же недельный период с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД поступили материалы о 153 957 случаях нарушений дорожных правил. Каждый из этих нарушителей понесёт административное наказание.
На пешеходов в этой цифре приходится 845 нарушений, и это не означает, что нарушителей среди них фактически меньше, чем среди водителей. Но внимание инспекторов обращено в первую очередь на автомобили, как на источник повышенной опасности для окружающих. К тому же, незаметно нарушить правила для одиноко идущего человека гораздо легче, чем для человека за рулём даже самой маленькой и неприметной машинки.
Среди 8666 водителей, к которым у свердловских госавтоинспекторов появились претензии, 108 управляли велосипедами, 68 — мотоциклами, а 59 — пассажирскими автобусами. Соответственно, основная масса остановленных за нарушения ПДД водителей сидела за рулём легковых или грузовых машин.
Самая частая причина остановки автоинспектором транспортного средства по-прежнему остаётся игнорирование водителем ремней безопасности. И число таких нарушений — 3238. Остальные водительские грехи перед «законом дорог» идут с большим отставанием:
тонировка — 527,
перевозка детей без детских автокресел – 286
управление без прав — 262,
непредоставление преимущества пешеходам – 194,
вождение с признаками опьянения — 164,
выезд на встречную полосу в нарушение ПДД – 152.
тонировка — 527,
перевозка детей без детских автокресел – 286
управление без прав — 262,
непредоставление преимущества пешеходам – 194,
вождение с признаками опьянения — 164,
выезд на встречную полосу в нарушение ПДД – 152.
Такие цифры из сводки за неделю предоставляет МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. По сведениям ведомства, за тот же недельный период с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД поступили материалы о 153 957 случаях нарушений дорожных правил. Каждый из этих нарушителей понесёт административное наказание.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Автоинспекторы зафиксировали почти тридцать нарушений ПДД за несколько часов в Екатеринбурге
13 июля 2024
13 июля 2024