Уровень нарушений ПДД в Свердловской области повторил прошлый показатель

Самая частая причина остановки автоинспектором транспортного средства по-прежнему остаётся игнорирование водителем ремней безопасности. И число таких нарушений — 3238. Остальные водительские грехи перед «законом дорог» идут с большим отставанием:



тонировка — 527,



перевозка детей без детских автокресел – 286



управление без прав — 262,



непредоставление преимущества пешеходам – 194,



вождение с признаками опьянения — 164,



выезд на встречную полосу в нарушение ПДД – 152.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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