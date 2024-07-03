На прошлой неделе на свердловских дорогах совершалось чуть меньше нарушений

628 случаев — тонировка на стёклах автомобилей,

312 — перевозка детей без детских автокресел,

251 — вождение автомобилей без водительских прав,

180 — непредоставление преимущества пешеходам,

102 — выезд на встречную полосу.

Кроме того, с признаками опьянения из процесса движения были исключены 167 водителей, из них 29 повторно.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Новая сводка от Свердловской госавтоинспекции по нарушениям ПДД показывает, что на прошлой неделе количество на дорогах региона было чуть спокойней. Ну, или просто в поле зрение дорожных инспекторов их попало меньше обычного.Как правило, в недельной сводке от ГИБДД Свердловской области красуется цифра, превышающая 10 тысяч общих нарушений правил дорожного движения, либо приближающаяся к такому количеству. Но за период с 1 по 7 июля произошёл небольшой спад — всего свердловскими инспекторами было пресечено 9546 нарушений. Из них 889 совершили пешеходы, 82 — велосипедисты, 56 — мотоциклисты и 53 — водители автобусов. Соответственно, оставшееся число приходится на водителей других транспортных средств — грузовых и легковых автомобилей.По-прежнему, самым частым нарушением остаётся игнорирование водителями ремней безопасности. Таких было выявлено 3264 человека. Дальнейший «рейтинг» нарушений дорожных правил выглядит следующим образом:И, как обычно, куда более огромное число нарушений выявлено комплексами автоматической фиксации нарушений. На прошлой неделе по таким автоматически зафиксированным нарушения было вынесено 162 378 постановлений о наложении административного наказания.