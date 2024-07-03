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На прошлой неделе на свердловских дорогах совершалось чуть меньше нарушений
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Новая сводка от Свердловской госавтоинспекции по нарушениям ПДД показывает, что на прошлой неделе количество на дорогах региона было чуть спокойней. Ну, или просто в поле зрение дорожных инспекторов их попало меньше обычного.
Как правило, в недельной сводке от ГИБДД Свердловской области красуется цифра, превышающая 10 тысяч общих нарушений правил дорожного движения, либо приближающаяся к такому количеству. Но за период с 1 по 7 июля произошёл небольшой спад — всего свердловскими инспекторами было пресечено 9546 нарушений. Из них 889 совершили пешеходы, 82 — велосипедисты, 56 — мотоциклисты и 53 — водители автобусов. Соответственно, оставшееся число приходится на водителей других транспортных средств — грузовых и легковых автомобилей.
По-прежнему, самым частым нарушением остаётся игнорирование водителями ремней безопасности. Таких было выявлено 3264 человека. Дальнейший «рейтинг» нарушений дорожных правил выглядит следующим образом:
И, как обычно, куда более огромное число нарушений выявлено комплексами автоматической фиксации нарушений. На прошлой неделе по таким автоматически зафиксированным нарушения было вынесено 162 378 постановлений о наложении административного наказания.
Как правило, в недельной сводке от ГИБДД Свердловской области красуется цифра, превышающая 10 тысяч общих нарушений правил дорожного движения, либо приближающаяся к такому количеству. Но за период с 1 по 7 июля произошёл небольшой спад — всего свердловскими инспекторами было пресечено 9546 нарушений. Из них 889 совершили пешеходы, 82 — велосипедисты, 56 — мотоциклисты и 53 — водители автобусов. Соответственно, оставшееся число приходится на водителей других транспортных средств — грузовых и легковых автомобилей.
По-прежнему, самым частым нарушением остаётся игнорирование водителями ремней безопасности. Таких было выявлено 3264 человека. Дальнейший «рейтинг» нарушений дорожных правил выглядит следующим образом:
628 случаев — тонировка на стёклах автомобилей,
312 — перевозка детей без детских автокресел,
251 — вождение автомобилей без водительских прав,
180 — непредоставление преимущества пешеходам,
102 — выезд на встречную полосу.
Кроме того, с признаками опьянения из процесса движения были исключены 167 водителей, из них 29 повторно.
312 — перевозка детей без детских автокресел,
251 — вождение автомобилей без водительских прав,
180 — непредоставление преимущества пешеходам,
102 — выезд на встречную полосу.
Кроме того, с признаками опьянения из процесса движения были исключены 167 водителей, из них 29 повторно.
И, как обычно, куда более огромное число нарушений выявлено комплексами автоматической фиксации нарушений. На прошлой неделе по таким автоматически зафиксированным нарушения было вынесено 162 378 постановлений о наложении административного наказания.
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