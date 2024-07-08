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Напавшего на екатеринбурженку в подъезде мужчину задержали
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге задержали мужчину, который сначала настойчиво пытался познакомиться с женщиной, а потом напал на неё в подъезде многоквартирного дома на Советской, где жила горожанка.
«Е1», ссылаясь на свой источник, сообщает, что задержанным оказался 27-летний местный житель (ранее в СК предполагали, что нападавшим мог быть мигрант). Во время допроса он признался, что действительно шёл за девушкой, но не для того, чтобы навредить, а якобы для знакомства. Молодой человек также заявил, что не собирался её насиловать. По данным издания, на парня возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Сама пострадавшая комментировать ситуацию не стала.
Напомним, что женщину спас её бывший муж, который в этот день навещал её, чтобы пообщаться с их общими детьми. Он вышел в подъезд и прогнал нападавшего.
«Е1», ссылаясь на свой источник, сообщает, что задержанным оказался 27-летний местный житель (ранее в СК предполагали, что нападавшим мог быть мигрант). Во время допроса он признался, что действительно шёл за девушкой, но не для того, чтобы навредить, а якобы для знакомства. Молодой человек также заявил, что не собирался её насиловать. По данным издания, на парня возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Сама пострадавшая комментировать ситуацию не стала.
Напомним, что женщину спас её бывший муж, который в этот день навещал её, чтобы пообщаться с их общими детьми. Он вышел в подъезд и прогнал нападавшего.
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