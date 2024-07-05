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Глава СК потребовал завести уголовное дело на мужчину, напавшего на екатеринбурженку

13.35 Понедельник, 8 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим подъезде жилого дома на улице Советской в Екатеринбурге, где мужчина напал на местную жительницу.

«Глава ведомства поручил исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константина Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад»,

– говорится в сообщении Следкома.


В следственном комитете предполагают, что нападавшим мог быть мигрант.

Ранее издание «Е1» сообщало о мужчине, который сначала преследовал девушку, настойчиво предлагая познакомиться, а потом напал на неё в подъезде, где стал хватать и её и прижимать к стене. Спас горожанку её бывший муж, который в этот день приходил погулять с детьми. Когда на мать его детей напали в подъезде, он вышел к ней навстречу и прогнал нападавшего.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:31 В минувшие выходные на свердловских водоёмах утонули трое взрослых и один ребёнок
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