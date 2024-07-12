Возрастное ограничение 18+
Свердловский омбудсмен получила от губернатора благодарственное письмо
Фото: Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова получила от главы региона Евгения Куйвашева благодарственное письмо.
Губернатор назвал её одним из самых опытных и эффективно работающих омбудсменов в стране, отметив её вклад в защиту прав и свобод уральцев, сообщает департамент информационной политики региона. Там также отметили, что Свердловская область одной из первых сформировала институт уполномоченных по правам человека среди субъектов России.
Напомним, после просьбы правозащитницы, члена по Совету по правам Человека Евы Меркачёвой Татьяна Мерзлякова взяла под свой контроль ситуацию с задержанием Алексея Соколова, специализировавшегося на правовой помощи заключённым.
Губернатор назвал её одним из самых опытных и эффективно работающих омбудсменов в стране, отметив её вклад в защиту прав и свобод уральцев, сообщает департамент информационной политики региона. Там также отметили, что Свердловская область одной из первых сформировала институт уполномоченных по правам человека среди субъектов России.
Напомним, после просьбы правозащитницы, члена по Совету по правам Человека Евы Меркачёвой Татьяна Мерзлякова взяла под свой контроль ситуацию с задержанием Алексея Соколова, специализировавшегося на правовой помощи заключённым.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После просьбы члена СПЧ свердловский омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанием правозащитника Соколова
12 июля 2024
12 июля 2024