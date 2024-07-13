В Екатеринбурге пропал 15-летний юноша

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге объявили поиски 15-летнего Семёна Свечникова, пропавшего накануне. В поисках участвуют родные юноши, сотрудники полиции и волонтёры поискового отряда «Прорыв».Парень ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. Был одет в чёрные шорты, синюю футболку, джинсовую куртку песочного цвета и светло-зелёные кроссовки.Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбург отдел полиции № 7. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят звонить по телефону +7 343 356-42-07 или по номерам «112», «102». Анонимность гарантируют.