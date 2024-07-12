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До 18 июля продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области до 18 июля.
По последним данным, в регионе действовало 3 пожара на площади 45 гектаров.
«С 15 по 18 июля в отдельных районах области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Четвёртый и пятый классы горимости леса по региональной шкале»,
– говорится в сообщении синоптиков.
По последним данным, в регионе действовало 3 пожара на площади 45 гектаров.
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