Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области вспыхнуло ещё два лесных пожара
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области за минувшие сутки стало на два лесных пожара больше. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».
По данным лесопожарной службы на 15 июля 02.00, в регионе действовало 3 лесных пожара на площади 45 гектаров. Вчера сообщалось об 1 пожаре площадью 40 гектаров.
Всего в России зарегистрировано 303 очага на общей площади 857 579 гектаров. Самые крупные пожары в Забайкальском крае (530 411 га) и в Якутии (293 175 га).
По данным лесопожарной службы на 15 июля 02.00, в регионе действовало 3 лесных пожара на площади 45 гектаров. Вчера сообщалось об 1 пожаре площадью 40 гектаров.
Всего в России зарегистрировано 303 очага на общей площади 857 579 гектаров. Самые крупные пожары в Забайкальском крае (530 411 га) и в Якутии (293 175 га).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию