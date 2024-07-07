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В Серове житель спас двух детей при пожаре
Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Василия Сизикова | vk.com/vvsizikov
45-летний водитель Управления гражданской защиты Рустам Шакиров спас двух детей во время пожара, произошедшего вчера в обеденное время.
Как сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Серовского городского округа Василий Сизиков, молния ударила в дерево, и загорелся жилой дом по улице Землячки. Рустам, увидев это, достал огнетушитель и вошел в дом, где уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из которых получил ожог. Сейчас здоровью детей ничто не угрожает.
Как сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Серовского городского округа Василий Сизиков, молния ударила в дерево, и загорелся жилой дом по улице Землячки. Рустам, увидев это, достал огнетушитель и вошел в дом, где уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из которых получил ожог. Сейчас здоровью детей ничто не угрожает.
Рустам не считает себя героем, хотя спас две жизни. Несколько лет он возглавляет Добровольную пожарную дружину, поэтому знает, как действовать в условиях пожара. Поступок Рустама достоин награды!
— добавляет глава округа
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