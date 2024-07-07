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В Серове житель спас двух детей при пожаре

19.28 Воскресенье, 14 июля 2024
Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Василия Сизикова | vk.com/vvsizikov
45-летний водитель Управления гражданской защиты Рустам Шакиров спас двух детей во время пожара, произошедшего вчера в обеденное время.

Как сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Серовского городского округа Василий Сизиков, молния ударила в дерево, и загорелся жилой дом по улице Землячки. Рустам, увидев это, достал огнетушитель и вошел в дом, где уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из которых получил ожог. Сейчас здоровью детей ничто не угрожает.

Рустам не считает себя героем, хотя спас две жизни. Несколько лет он возглавляет Добровольную пожарную дружину, поэтому знает, как действовать в условиях пожара. Поступок Рустама достоин награды!

— добавляет глава округа


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:51 Мужчина, которого искали четыре дня в Свердловской области, найден мертвым
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12:24 В Свердловской области продали дом вместе с женщиной на восьмом месяце беременности и ее детьми
11:03 В Екатеринбурге перекрыли улицы для триатлона
16:05 В Свердловской области поезда будут останавливаться на дополнительной сезонной остановке
15:48 В Свердловской области остались три природных пожара на площади 67 гектаров
14:59 Введено реверсивное движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»
14:47 Автоинспекторы зафиксировали почти тридцать нарушений ПДД за несколько часов в Екатеринбурге
14:33 Уральский застройщик восстановит уникальное остекление главного корпуса УрФУ
14:20 В Екатеринбурге кошка осталась одна в квартире после смерти хозяйки
12:46 В Екатеринбурге закрывается гей-клуб* Fame
12:39 В Екатеринбурге пропала 18-летняя девушка две недели назад
11:07 «Женщины должны рожать детей, мужчины должны обеспечивать семью». Свердловский министр высказался о демографии
10:32 Из-за мусорного коллапса в Первоуральске губернатора попросили лишить статуса регоператора компанию «ТБО Экосервис»
21:16 Свалку на территории Малышевского городского округа уберут по требованию прокуратуры
20:38 В центре Екатеринбурга пришлось отмывать от крови «общественное» пианино
19:37 Жителя Лесного лишили свободы за удары по руке сотрудника ДПС
19:25 Миру мур. Редакционная кошка Майя рассказывает о добрых новостях этой недели
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