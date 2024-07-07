В Серове житель спас двух детей при пожаре





— добавляет глава округа Рустам не считает себя героем, хотя спас две жизни. Несколько лет он возглавляет Добровольную пожарную дружину, поэтому знает, как действовать в условиях пожара. Поступок Рустама достоин награды!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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45-летний водитель Управления гражданской защиты Рустам Шакиров спас двух детей во время пожара, произошедшего вчера в обеденное время.Как сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Серовского городского округа Василий Сизиков, молния ударила в дерево, и загорелся жилой дом по улице Землячки. Рустам, увидев это, достал огнетушитель и вошел в дом, где уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из которых получил ожог. Сейчас здоровью детей ничто не угрожает.