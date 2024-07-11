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Из-за мусорного коллапса в Первоуральске губернатора попросили лишить статуса регоператора компанию «ТБО Экосервис»
Фото: читатель Вечерних ведомостей
На фоне мусорного коллапса в Первоуральске губернатора Свердловской области попросили лишить статуса регоператора компанию «ТБО Экосервис». Обращение к губернатору Евгению Куйвашеву направил президент фонда «Зелёный Урал» Никита Соловьёв.
Соловьёв просит Куйвашева создать комиссию по лишению ООО «ТБО Экосервис» статуса регионального оператора по обращению с ТКО в Западной зоне Свердловской области и назначить временного регоператора.
ООО «ТБО Экосервис» было назначено регоператором в Западной зоне Свердловской области в 2018 году. Тогда же в Екатеринбурге и юго-восточной части Свердловской области («Восточное административно-производственное объединение») регоператором назначили ЕМУП «Спецавтобаза», а оставшуюся часть области («Северное административно-производственное объединение») обслуживает регоператор «Рифей».
Отметим, что, судя по картотеке арбитражных дел, сейчас наблюдается конфликт между ООО «ТБО "Экосервис"» и ООО «Экотехпром» — компанией, оказывающей услуги по перевозке: на сайте арбитражных судов зарегистрирован 21 экономический спор между этими двумя юрлицами, в числе их претензии за неоплату и неоказание услуг.
Кроме того, имеет место конфликт между двумя учредителями ООО «ТБО "Экосервис"» — владелец доли 40% в уставном капитале регоператора, Михаил Копытов, подал иск к владелице доли 60% и директору компании, Анне Распоповой о взыскании убытков в размере 64,6 млн рублей. Ещё один иск Копытов подал к ООО «Эко-Регул» — компании, уже на 100% принадлежащей Анне Распоповой (она же является ее директором). В исковом заявлении о признании сделок недействительными утверждается, что, будучи руководителем ООО «ТБО Экосервис», Распопова выводила средства по договорам оказания услуг через еще одну компанию, ООО «ПКФ Азимут», на счета своего ООО «Эко-Регул». Тем самым, по мнению Копытова, нанесла регоператору ООО «ТБО "Экосервис"» ущерб.
Соловьёв просит Куйвашева создать комиссию по лишению ООО «ТБО Экосервис» статуса регионального оператора по обращению с ТКО в Западной зоне Свердловской области и назначить временного регоператора.
ООО «ТБО Экосервис» было назначено регоператором в Западной зоне Свердловской области в 2018 году. Тогда же в Екатеринбурге и юго-восточной части Свердловской области («Восточное административно-производственное объединение») регоператором назначили ЕМУП «Спецавтобаза», а оставшуюся часть области («Северное административно-производственное объединение») обслуживает регоператор «Рифей».
Отметим, что, судя по картотеке арбитражных дел, сейчас наблюдается конфликт между ООО «ТБО "Экосервис"» и ООО «Экотехпром» — компанией, оказывающей услуги по перевозке: на сайте арбитражных судов зарегистрирован 21 экономический спор между этими двумя юрлицами, в числе их претензии за неоплату и неоказание услуг.
Кроме того, имеет место конфликт между двумя учредителями ООО «ТБО "Экосервис"» — владелец доли 40% в уставном капитале регоператора, Михаил Копытов, подал иск к владелице доли 60% и директору компании, Анне Распоповой о взыскании убытков в размере 64,6 млн рублей. Ещё один иск Копытов подал к ООО «Эко-Регул» — компании, уже на 100% принадлежащей Анне Распоповой (она же является ее директором). В исковом заявлении о признании сделок недействительными утверждается, что, будучи руководителем ООО «ТБО Экосервис», Распопова выводила средства по договорам оказания услуг через еще одну компанию, ООО «ПКФ Азимут», на счета своего ООО «Эко-Регул». Тем самым, по мнению Копытова, нанесла регоператору ООО «ТБО "Экосервис"» ущерб.
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