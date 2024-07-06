Уральский производитель пожертвовал 100 тысяч рублей для лесных пожарных

– говорится на сайте компании GENESIS.

«Наша компания приняла решение присоединиться к сбору средств для приобретения пожарного автомобиля, необходимого для тушения лесных пожаров. Каждый год мы сталкиваемся с последствиями этих стихийных бедствий, и наша задача – помочь в предотвращении их возникновения, а также в быстрой и эффективной борьбе с ними»,