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Уральский производитель пожертвовал 100 тысяч рублей для лесных пожарных
Фото: телеграм-канал «Добровольцы Быстрого Реагирования»
Уральский производитель полимерного сырья пожертвовал 100 тысяч рублей на пожарный автомобиль «Соболь», который нужен волонтёрам движения «Добровольцы быстрого реагирования» для помощи в тушении лесных пожаров.
Производитель также призвал уральцев присоединиться к инициативе и сделать свой вклад в сбор средств на машину.
Напомним, что автомобиль для своих нужд добровольцы нашли в Подмосковье, но продавец пообещал придержать машину лишь до середины августа. Чтобы успеть выкупить пожарную технику, волонтёрам нужно собрать 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь. На данный момент удалось собрать почти 400 тысяч рублей.
«Наша компания приняла решение присоединиться к сбору средств для приобретения пожарного автомобиля, необходимого для тушения лесных пожаров. Каждый год мы сталкиваемся с последствиями этих стихийных бедствий, и наша задача – помочь в предотвращении их возникновения, а также в быстрой и эффективной борьбе с ними»,
– говорится на сайте компании GENESIS.
Производитель также призвал уральцев присоединиться к инициативе и сделать свой вклад в сбор средств на машину.
Напомним, что автомобиль для своих нужд добровольцы нашли в Подмосковье, но продавец пообещал придержать машину лишь до середины августа. Чтобы успеть выкупить пожарную технику, волонтёрам нужно собрать 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь. На данный момент удалось собрать почти 400 тысяч рублей.
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