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В нескольких зоомагазинах Екатеринбурга закончился корм Farmina для кошек
Фото: Вечерние ведомости
В зоомагазинах Екатеринбурга закончился корм для кошек Farmina. Об этом рассказали читатели «Вечерних ведомостей».
«Я обзвонила несколько зоомагазинов, нигде нет в наличии и на складах», — говорит одна из жительниц, которая позвонила в редакцию. Ее кошке требуется особый лечебный корм для аллергиков, такой выпускает компания. Аналогов, как говорит хозяйка, на отечественном рынке нет.
Между тем, корм пока есть в наличии на маркетплейсах.
Ранее жители других регионов также жаловались на отсутствие корма этой фирмы в зоомагазинах. Так, весной подобная ситуация возникла в Тюмени и Красноярске, писали местные издания.
Перебои с поставками и розничной продажей начались в январе этого года. Напомним, тогда Россельхознадзор официально ограничил поставки кормов Farmina Pet Foods «в связи выявлением мышьяка».
Временные ограничения были введены в отношении предприятия Farmina Pet Foods в Сербии (у итальянского производителя есть также свои фабрики в Италии и Бразилии).
Тогда в российском подразделении компании заявили, что импорт продукции в Россию приостанавливается временно. Также в компании прокомментировали ситуацию с обнаруженным мышьяком.
«Полного запрета на поставки кормов для животных нет. Есть временное ограничение. Комментируя ситуацию с наличием мышьяка в нашей продукции, хочу отметить, что по результатам лабораторных исследований выявленный уровень мышьяка значительно ниже предельно допустимого уровня, регламентируемого Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55453-2022 (Корма для непродуктивных животных, Общие технические условия)», — заявил тогда гендиректор «Фармина в России» Дмитрий Головчан (его слова приведены в телеграм-канале компании).
Тогда же представители фирмы-производителя заявляли, что тесно сотрудничают с компетентными органами, «чтобы решить этот вопрос как можно скорее».
Позже в компании уточнили, что официальная информация, которая поступила в Farmina относительно проверки уровня мышьяка, «касается только одного продукта — Farmina VL UltraHypo для кошек».
Мы направили запрос в компанию с просьбой прокомментировать нынешнюю ситуацию с поставками и наличием корма в зоомагазинах.
Добавим, что в феврале этого года Россельхознадзор также объявил об ограничениях для другого производителя кормов. «Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s», — предупреждали в ведомстве. Как утверждалось, такое решение было принято «в связи с поставками некачественной продукции».
Напомним, после февраля 2022 года представители зообизнеса в России зафиксировали дефицит специализированных кормов для животных (мы писали об этой ситуации).
Тогда в Союзе предприятий зообизнеса заявили, что в России налаживается производство отечественного корма, однако он относится к категории «общего пользования». «Для специализированных кормов — от мочекаменной болезни, для стерилизованных животных, от ожирения, диетических — нужна определенная рецептура, ингредиенты и технологии производства», — говорили нашему изданию в Союзе, отмечая, что для российского производства потребуется немало времени, чтобы выпускать такой корм.
Добавим, в июле 2022 года Владимир Путин назвал «глупостью» ситуацию, при которой корма для домашних животных в России преимущественно поставляются из-за рубежа.
«Я обзвонила несколько зоомагазинов, нигде нет в наличии и на складах», — говорит одна из жительниц, которая позвонила в редакцию. Ее кошке требуется особый лечебный корм для аллергиков, такой выпускает компания. Аналогов, как говорит хозяйка, на отечественном рынке нет.
Между тем, корм пока есть в наличии на маркетплейсах.
Ранее жители других регионов также жаловались на отсутствие корма этой фирмы в зоомагазинах. Так, весной подобная ситуация возникла в Тюмени и Красноярске, писали местные издания.
Перебои с поставками и розничной продажей начались в январе этого года. Напомним, тогда Россельхознадзор официально ограничил поставки кормов Farmina Pet Foods «в связи выявлением мышьяка».
Временные ограничения были введены в отношении предприятия Farmina Pet Foods в Сербии (у итальянского производителя есть также свои фабрики в Италии и Бразилии).
Тогда в российском подразделении компании заявили, что импорт продукции в Россию приостанавливается временно. Также в компании прокомментировали ситуацию с обнаруженным мышьяком.
«Полного запрета на поставки кормов для животных нет. Есть временное ограничение. Комментируя ситуацию с наличием мышьяка в нашей продукции, хочу отметить, что по результатам лабораторных исследований выявленный уровень мышьяка значительно ниже предельно допустимого уровня, регламентируемого Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55453-2022 (Корма для непродуктивных животных, Общие технические условия)», — заявил тогда гендиректор «Фармина в России» Дмитрий Головчан (его слова приведены в телеграм-канале компании).
Тогда же представители фирмы-производителя заявляли, что тесно сотрудничают с компетентными органами, «чтобы решить этот вопрос как можно скорее».
Позже в компании уточнили, что официальная информация, которая поступила в Farmina относительно проверки уровня мышьяка, «касается только одного продукта — Farmina VL UltraHypo для кошек».
Мы направили запрос в компанию с просьбой прокомментировать нынешнюю ситуацию с поставками и наличием корма в зоомагазинах.
Добавим, что в феврале этого года Россельхознадзор также объявил об ограничениях для другого производителя кормов. «Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s», — предупреждали в ведомстве. Как утверждалось, такое решение было принято «в связи с поставками некачественной продукции».
Напомним, после февраля 2022 года представители зообизнеса в России зафиксировали дефицит специализированных кормов для животных (мы писали об этой ситуации).
Тогда в Союзе предприятий зообизнеса заявили, что в России налаживается производство отечественного корма, однако он относится к категории «общего пользования». «Для специализированных кормов — от мочекаменной болезни, для стерилизованных животных, от ожирения, диетических — нужна определенная рецептура, ингредиенты и технологии производства», — говорили нашему изданию в Союзе, отмечая, что для российского производства потребуется немало времени, чтобы выпускать такой корм.
Добавим, в июле 2022 года Владимир Путин назвал «глупостью» ситуацию, при которой корма для домашних животных в России преимущественно поставляются из-за рубежа.
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