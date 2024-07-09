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Ради триатлона IronStar перекроют часть Пермского тракта

12.22 Пятница, 12 июля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
Ради триатлона IronStar, который 14 июля пройдёт в Екатеринбурге, частично перекроют Пермский тракт. Там будет проходить велогонка, сообщает «Уралуправтодор».

Ограничения будет действовать с 352-го по 247-й километр тракты в сторону Перми с 06.00 до 15.00. Известно, что маршрут спортсменов будет проходить не только через федеральную трассу, но и по центральным улицам уральской столицы.

Объезжать перекрытый участок предлагают по Старо-Московскому тракту. Выезд будет возможен через Объездную автомобильную дорогу Екатеринбурга со съездом на 352-м километре трассы Р-242 и возвращением через Старые Решёты на 337-м километре.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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22:46 Два уголовных дела возбуждены из-за невывоза мусора после визита замгенпрокурора РФ в Первоуральск
21:50 Электробус «Генерал» на следующей неделе выпустят на городские маршруты в Екатеринбурге
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20:33 Убийцу мужа из Кировграда надолго упекут в исправительную колонию
20:12 Серов затопило, Качканар побило градом
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19:33 На прошлой неделе на свердловских дорогах совершалось чуть меньше нарушений
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