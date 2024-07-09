Ради триатлона IronStar перекроют часть Пермского тракта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ради триатлона IronStar, который 14 июля пройдёт в Екатеринбурге, частично перекроют Пермский тракт. Там будет проходить велогонка, сообщает «Уралуправтодор».Ограничения будет действовать с 352-го по 247-й километр тракты в сторону Перми с 06.00 до 15.00. Известно, что маршрут спортсменов будет проходить не только через федеральную трассу, но и по центральным улицам уральской столицы.Объезжать перекрытый участок предлагают по Старо-Московскому тракту. Выезд будет возможен через Объездную автомобильную дорогу Екатеринбурга со съездом на 352-м километре трассы Р-242 и возвращением через Старые Решёты на 337-м километре.