Чиновников Полевского через суд обязали отремонтировать теплосети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В городе Полевской Свердловской области прошла прокурорская проверка системы теплоснабжения. Выяснилось, что капитальный ремонт требуется более километру труб, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.Как сообщает областная прокуратура, работники полевского «филиала» проверяли полноту реализации органами местного самоуправления мер к обеспечению надежности системы теплоснабжения Полевского городского округа. В ходе проверки было установлено, что в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией Полевского городского округа и ООО «ПКК Энерго», данной организации переданы объекты теплоснабжения южной части города, находящиеся в аварийном состоянии. Износ труб и прочих элементов местами составляет 100 процентов, что требует немедленного капремонта, заниматься которым должна администрация городского округа.Соответствующий иск из прокуратуры был направлен в Полевской городской суд. В нём была изложена просьба признать незаконными бездействия администрации Полевского городского округа и управления муниципальным имуществом Полевского городского округа и возложить обязанность осуществить капитальный ремонт указанных участков тепловых сетей общей длинной чуть более километра. Суд исковые требования удовлетворил. Местная прокуратура проконтролирует, чтобы судебный акт был исполнен в полной мере.