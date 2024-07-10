Найден виновник водно-транспортного происшествия на Городском пруду Екатеринбурга

По мнению транспортных прокуроров, причиной случившегося вечером минувшего вторника явились неосторожные действия судоводителя, обязанного следить при вождении за наличием водных препятствий, в том числе при совершении маневрирования. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и процессуальные мероприятия в целях установления всех обстоятельств произошедшего.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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