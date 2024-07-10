Возрастное ограничение 18+

Найден виновник водно-транспортного происшествия на Городском пруду Екатеринбурга

19.51 Четверг, 11 июля 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Уральская транспортная прокуратура сообщила о первых результатах проверки, затеянной после инцидента на Городском пруду Екатеринбурга. В частности, удалось установить человека, который управлял катером и наехал на пловца.

Судоводителем катера оказался молодой человек, немногим старше парня, которому винтом этого судна раздробило колено. Виновнику происшествия всего 24 года (потерпевшему, напомним, 18 лет). Он оказывал развлекательные услуги пассажирам, катая их на акватории пруда. В момент происшествия он как раз занимался тем же.

По мнению транспортных прокуроров, причиной случившегося вечером минувшего вторника явились неосторожные действия судоводителя, обязанного следить при вождении за наличием водных препятствий, в том числе при совершении маневрирования. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и процессуальные мероприятия в целях установления всех обстоятельств произошедшего.


Напомним также, что именно вторничный случай может привести к тому, что гладь Городского пруда вообще скоро перестанут рассекать какие-либо прогулочно-развлекательные плавсредства. Уральская транспортная прокуратура намерена добиться полного их запрета.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Происшествием на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась транспортная прокуратура
10 июля 2024
Травмированному катером молодому екатеринбуржцу сделали операцию
10 июля 2024
Ещё одно водно-транспортное происшествие случилось на Городском пруду Екатеринбурга
09 июля 2024
Прокуратура хочет запретить незаконный прокат катеров в Екатеринбурге
11 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:03 Чиновников Полевского через суд обязали отремонтировать теплосети
20:33 Убийцу мужа из Кировграда надолго упекут в исправительную колонию
20:12 Серов затопило, Качканар побило градом
19:51 Найден виновник водно-транспортного происшествия на Городском пруду Екатеринбурга
19:33 На прошлой неделе на свердловских дорогах совершалось чуть меньше нарушений
19:04 Берёзовского поджигателя ненадолго отправили за решётку и тут же передумали
17:23 В Асбестовском районе произошёл сброс сточных воду в реку Старка
16:50 В Свердловской области изменится расписание 18 поездов на алапаевском направлении
16:26 В Екатеринбурге задержали нападавшего на пенсионеров лжеэлектрика
15:49 Из-за ливней в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
15:16 На 35-летнего екатеринбуржца возбудили уголовное дело из-за голых фоток для школьниц
14:48 Белорусы готовы построить Екатеринбургу вторую ветку метро за 120-160 миллиардов рублей
14:23 У резиденции свердловского губернатора вновь прошёл пикет против строительства мусорного полигона
13:33 Прокуратура хочет запретить незаконный прокат катеров в Екатеринбурге
12:52 В Екатеринбурге уголовное дело о ликвидированной в июле 2023 года порностудии передали в суд
12:24 С начала года свердловские производители экспортировали более 730 тонн шоколадных конфет
11:50 В Академическом районе Екатеринбурга спасли тонущего ребёнка
11:01 На три гектара выросла площадь природных пожаров в Свердловской области
10:39 В Камышлове с грузового поезда сняли непрошенного пассажира
10:17 Ещё один человек утонул в Свердловской области
09:42 В Екатеринбурге задержали «бегунка», признавшего в порядка десяти эпизодах мошенничества
21:07 Ночной пожар на паркинге в Екатеринбурге повредил 11 машин
20:30 Бывшего охранника отправили в «строгую» колонию за убийство в Екатеринбурге
19:37 Травмированному катером молодому екатеринбуржцу сделали операцию
19:18 На Михайловском кладбище открыли памятник основателю фотодвижения на Урале
18:36 Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
Все новости Свердловской области
18:29 В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии 17 пострадавших в ДТП
18:06 Юлию Навальную включили в реестр экстремистов и террористов
17:53 В Дагестане 17 человек госпитализированы после ДТП с участием «Газели»
17:26 В ФСБ заявили о предотвращении теракта в православном храме Майкопа
16:26 В Карелии родившим студенткам будут выплачивать по 100 тысяч рублей с 2025 года
15:51 Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
15:21 Суд в Петербурге рассмотрит дело предполагаемого убийцы Игоря Талькова
13:45 Попова: ботулизм выявили у 417 жителей регионов России
18:43 Лесной пожар приближается к ранчо Неверленд в Калифорнии, сотни человек эвакуированы
18:14 Руководителем направления слияний и поглощений Авито назначен Павел Морозов
17:14 Рабочие Samsung Electronics устроили трехдневную забастовку
16:25 Суд в Калининграде арестовал ректора БФУ на два месяца
15:33 Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22%
15:15 В Сочи горит здание районного суда
15:02 Власти Карелии предлагают платить родившим студенткам по 100 тысяч рублей
13:39 Минфин: семейная ипотека по ставке 6% продлена до 2030 года
13:05 Депутаты Госдумы приняли закон о налоговой реформе
12:39 В Татарстане упал прогулочный самолёт, есть погибшие
18:35 В Батайске спасатели МЧС вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трёх котов
18:07 Жители Барселоны протестуют против массового туризма
17:14 МЧС: площадь пожара в жилом доме в Батайске выросла до 600 квадратных метров
16:45 В СК подтвердили задержание ректора Балтийского федерального университета
15:57 Задержан ректор Балтийского федерального университета
14:49 Производители в РФ стали чаще добавлять в продукты запрещённый «мясной клей»
13:15 В Москве эвакуируют людей из-за пожара в общежитии МГУ
13:10 Жара в США достигла исторического максимума
Все новости России и мира
21:03 Чиновников Полевского через суд обязали отремонтировать теплосети
20:33 Убийцу мужа из Кировграда надолго упекут в исправительную колонию
20:12 Серов затопило, Качканар побило градом
19:51 Найден виновник водно-транспортного происшествия на Городском пруду Екатеринбурга
19:33 На прошлой неделе на свердловских дорогах совершалось чуть меньше нарушений
19:04 Берёзовского поджигателя ненадолго отправили за решётку и тут же передумали
17:23 В Асбестовском районе произошёл сброс сточных воду в реку Старка
16:50 В Свердловской области изменится расписание 18 поездов на алапаевском направлении
16:26 В Екатеринбурге задержали нападавшего на пенсионеров лжеэлектрика
15:49 Из-за ливней в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
15:16 На 35-летнего екатеринбуржца возбудили уголовное дело из-за голых фоток для школьниц
14:48 Белорусы готовы построить Екатеринбургу вторую ветку метро за 120-160 миллиардов рублей
14:26 Ученые Пермского политеха разработали огнезащитное покрытие для деревянных конструкций
14:23 У резиденции свердловского губернатора вновь прошёл пикет против строительства мусорного полигона
13:33 Прокуратура хочет запретить незаконный прокат катеров в Екатеринбурге
12:52 В Екатеринбурге уголовное дело о ликвидированной в июле 2023 года порностудии передали в суд
12:24 С начала года свердловские производители экспортировали более 730 тонн шоколадных конфет
11:50 В Академическом районе Екатеринбурга спасли тонущего ребёнка
11:01 На три гектара выросла площадь природных пожаров в Свердловской области
10:39 В Камышлове с грузового поезда сняли непрошенного пассажира
10:37 5 правил, соблюдение которых поможет уберечь ваши денежные средства от мошенников
10:17 Ещё один человек утонул в Свердловской области
09:42 В Екатеринбурге задержали «бегунка», признавшего в порядка десяти эпизодах мошенничества
21:07 Ночной пожар на паркинге в Екатеринбурге повредил 11 машин
20:30 Бывшего охранника отправили в «строгую» колонию за убийство в Екатеринбурге
19:37 Травмированному катером молодому екатеринбуржцу сделали операцию
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK