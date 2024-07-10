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Найден виновник водно-транспортного происшествия на Городском пруду Екатеринбурга
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Уральская транспортная прокуратура сообщила о первых результатах проверки, затеянной после инцидента на Городском пруду Екатеринбурга. В частности, удалось установить человека, который управлял катером и наехал на пловца.
Судоводителем катера оказался молодой человек, немногим старше парня, которому винтом этого судна раздробило колено. Виновнику происшествия всего 24 года (потерпевшему, напомним, 18 лет). Он оказывал развлекательные услуги пассажирам, катая их на акватории пруда. В момент происшествия он как раз занимался тем же.
Напомним также, что именно вторничный случай может привести к тому, что гладь Городского пруда вообще скоро перестанут рассекать какие-либо прогулочно-развлекательные плавсредства. Уральская транспортная прокуратура намерена добиться полного их запрета.
Судоводителем катера оказался молодой человек, немногим старше парня, которому винтом этого судна раздробило колено. Виновнику происшествия всего 24 года (потерпевшему, напомним, 18 лет). Он оказывал развлекательные услуги пассажирам, катая их на акватории пруда. В момент происшествия он как раз занимался тем же.
По мнению транспортных прокуроров, причиной случившегося вечером минувшего вторника явились неосторожные действия судоводителя, обязанного следить при вождении за наличием водных препятствий, в том числе при совершении маневрирования. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и процессуальные мероприятия в целях установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним также, что именно вторничный случай может привести к тому, что гладь Городского пруда вообще скоро перестанут рассекать какие-либо прогулочно-развлекательные плавсредства. Уральская транспортная прокуратура намерена добиться полного их запрета.
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Происшествием на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась транспортная прокуратура
10 июля 2024
10 июля 2024