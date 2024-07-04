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На Михайловском кладбище открыли памятник основателю фотодвижения на Урале

19.18 Среда, 10 июля 2024
Фото: благотворительный фонд «Мемориал Романовых» / www.memorialromanovyh.info
Как и было обещано ещё в апреле текущего года, благотворительный фонд «Мемориал Романовых» открыл памятник Вениамину Метенкову. Обелиск с портретом одного из первых на Урале фотографов появился на Михайловском кладбище Екатеринбурга.

Скромная, но «ламповая» церемония открытия памятника Метенкову прошла сегодня, 10 июля, в первой половине дня. Выглядит он, как тёмный каменный обелиск почти в человеческий рост с «поясным» портретом Вениамина Метенкова. На изображении, разумеется, присутствует и фотоаппарат — старинный, огромных размеров, какими и были фотографические камеры во времена, когда фотодело на Урале продвигал герой памятника.

Надпись на обелиске гласит: «Вениамин Леонтьевич Метенков, 25.03.1857 — 09.03.1933». Для тех, кто не знаком с этой личностью, ниже дано пояснение: «Всемирно известный фотограф-портретист, пейзажист, репортёр. Первый на Урале кинематографист. Издатель, коммерсант. Член УОЛЕ».

На церемонии открытия присутствовали и выступали представитель администрации Кировского района администрации Екатеринбурга Владимир Пацкалев, а от руководства Михайловского погоста был Александр Комашко. Им и была доверена честь снять покров с нового памятника.

Открытый сегодня в Екатеринбурге обелиск Метенкову — это памятник-кенотаф. Такие ставят людям, которые неизвестно, где захоронены. В случае с прославленным уральским фотографом это именно так — останки его до сих пор не найдены. Поэтому, собственно, у представителей «Мемориала Романовых» и появилась идея установить символическую могилу с памятником-надгробием, чтобы лишний раз почтить память человека, который внёс огромный вклад в культуру Среднего Урала.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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