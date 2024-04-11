Памятник прародителю фотодела на Урале появится на Михайловском кладбище

За свои достижения Вениамин Метенков был неоднократно награждён. В списке его наград медаль от Русского Технического Общества, серебряная медаль Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года, бронзовая медаль международной выставки в Брюсселе, серебряная медаль Всероссийской технической выставки 1889 года в Харькове, золотая медаль Московской юбилейной выставки 50-летия фотографии, золотая медаль Всемирной выставки в Париже (1889 год), напоминает «Мемориал Романовых».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Благотворительный фонд «Мемориал Романовых» сообщил о решении установить надгробный памятник Вениамину Метенкову, дореволюционному фотографу, благодаря которому на Урале стало развиваться фотографическое дело. На днях стало известно, что уже утверждено место на территории Михайловского кладбища в Екатеринбурге.В Екатеринбурге память о Метенкове сохраняется, в первую очередь, благодаря фотографическому музею, который и назван его именем — «Дом Метенкова». Многочисленные фотовыставки уже многие годы демонстрируют, во что переросло искусство, которое продвигал и развивал прародители уральского фотодела. Но вот где захоронен Вениамин Метенков, точно не известно — могила его утеряна. Потому «Мемориал Романовых» и предложил установить на кладбище кенотаф, то есть, символическую могилу с памятником-надгробием. Осуществить замысел планируется уже летом 2024 года.