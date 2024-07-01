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Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области

18.36 Среда, 10 июля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», жара в Свердловской области в ближайшие дни начнёт постепенно отступать, а на смену ей с более прохладной погодой придут дожди и грозы.

В четверг, 11 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +15…20°C, в горах и низинах до +12°C. Днём +26…+31°C, на севере до +21°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днём +28…+30°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.

В пятницу, 12 июля, в регионе на севере переменная облачность, местами кратковременный дождь, на юге облачно, небольшой, местами умеренный дождь, на крайнем юге до сильного, гроза. Ночью +12…+17°C, днём +15-20°C, на крайнем востоке до +25°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.

В столице Урала облачно, дождь и гроза. Ночью +15…+17°C, днём +17…19°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:54 В Екатеринбурге вынесли приговор «курьеру» аферистов, похитившего сбережения 11 пенсионеров
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15:26 На Белоярской АЭС в «быстрый» реактор БН-800 впервые загрузили топливо с америцием и нептунием
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20:59 Ночь воцарилась днём в одном из павильонов Екатеринбургского зоопарка
20:22 Под Верхней Пышмой столкнулись легковушка и бензовоз
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