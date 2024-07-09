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Которебёнку из Екатеринбурга с двумя травмированными лапками нужна помощь
Фото: телеграм-канал «Кляксы» / t.me/klyaksa_priyut
В Екатеринбурге на улице был найден котёнок, обе задних лапки которого оказались травмированы. Как это часто бывает с местными раненными животными, он попал под опеку приюта «Клякса».
Что произошло с Гномом Тёмой (так котёнка назвали в «Кляксе») неизвестно, но обе лапки его по какой-то причине сильно повреждены. Одна была раздроблена, на другой — скальпированная рана. Попав под опеку приюта «Клякса» и медицинскую заботу ветклиники доктора Тебенькова, которебёнок перенёс уже несколько операций. Есть большая вероятность, что не только удастся спасти лапки малыша, но и что со временем он сможет вполне нормально на них бегать. Однако, для этого предстоят ещё долгий послеоперационный период в стационаре, обработка заживающих ран и повторное обучение ходьбе.
Приют для бездомных и травмированных животных «Клякса» обратился к уральцам, неравнодушным к судьбе Гнома Тёмы за помощью. Деньги на оплату операций и нахождения в стационаре можно пересылать по ниже указанным реквизитам:
Напомним также, что екатеринбургскому зоо-приюту необходима помощь в постройке вольера для енотовидной собаки. "Рукастые" мужчины, готовые потратить пару дней на то, чтобы сколотить несложную конструкцию, могут связаться с руководителями приюта через WhatsApp по номеру 89126025666.
Что произошло с Гномом Тёмой (так котёнка назвали в «Кляксе») неизвестно, но обе лапки его по какой-то причине сильно повреждены. Одна была раздроблена, на другой — скальпированная рана. Попав под опеку приюта «Клякса» и медицинскую заботу ветклиники доктора Тебенькова, которебёнок перенёс уже несколько операций. Есть большая вероятность, что не только удастся спасти лапки малыша, но и что со временем он сможет вполне нормально на них бегать. Однако, для этого предстоят ещё долгий послеоперационный период в стационаре, обработка заживающих ран и повторное обучение ходьбе.
Приют для бездомных и травмированных животных «Клякса» обратился к уральцам, неравнодушным к судьбе Гнома Тёмы за помощью. Деньги на оплату операций и нахождения в стационаре можно пересылать по ниже указанным реквизитам:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ "Клякса")
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Напомним также, что екатеринбургскому зоо-приюту необходима помощь в постройке вольера для енотовидной собаки. "Рукастые" мужчины, готовые потратить пару дней на то, чтобы сколотить несложную конструкцию, могут связаться с руководителями приюта через WhatsApp по номеру 89126025666.
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