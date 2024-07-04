Для енотовидной собаки в Екатеринбурге строят дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жилище для енотовидной собаки срочно понадобилось в екатеринбургском приюте для бездомных и травмированных животных «Клякса». Нужна помощь на все руки мастеров.По прикидкам основателей приюта «Клякса», работа займёт два, максимум три дня. Стройматериалы имеются — их можно брать из прежних запасов. Нехватка будет восполняться по ходу работ. А вот чего точно не хватает, так это мужчин, умеющих держать молоток и пилу в руках. Итогом работы должен стать вольер на открытом воздухе, где поселится енот.Предложить свою помощь можно через WhatsApp по номеру 89126025666. Помимо слов благодарности откликнувшихся строителей вольера держатели приюта обещают накормить обедом и поить кофе/чаем во время перерывов в работе.