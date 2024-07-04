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Для енотовидной собаки в Екатеринбурге строят дом

19.35 Вторник, 9 июля 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Жилище для енотовидной собаки срочно понадобилось в екатеринбургском приюте для бездомных и травмированных животных «Клякса». Нужна помощь на все руки мастеров.

По прикидкам основателей приюта «Клякса», работа займёт два, максимум три дня. Стройматериалы имеются — их можно брать из прежних запасов. Нехватка будет восполняться по ходу работ. А вот чего точно не хватает, так это мужчин, умеющих держать молоток и пилу в руках. Итогом работы должен стать вольер на открытом воздухе, где поселится енот.

Предложить свою помощь можно через WhatsApp по номеру 89126025666. Помимо слов благодарности откликнувшихся строителей вольера держатели приюта обещают накормить обедом и поить кофе/чаем во время перерывов в работе.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:30 Двукратный чемпион мира по самбо провел мастер-класс для детей в Верхней Пышме
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19:03 Упавший на машину кусок бетона будет стоить екатеринбургским строителям более 100 тысяч
18:23 Трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой хотят продлить до Среднеуральска
17:33 Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк
17:19 18 новых детекторов появятся в Свердловской области для мониторинга дорожной ситуации
17:08 Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Первоуральском районе
15:38 Домушнику с опытом вынесли приговор в Екатеринбурге
15:03 В Белоярском районе в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
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11:32 Ещё четыре человека погибли на водоёмах Свердловской области
11:03 Екатеринбургский «Водоканал» уличили в загрязнении Исети
10:20 Из-за оставленного аккумулятора в Екатеринбурге эвакуировали травмпункт на Челюскинцев
10:07 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 11 июля
09:38 В Екатеринбурге мотоциклист подшофе попал в аварию
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