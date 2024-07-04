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Для енотовидной собаки в Екатеринбурге строят дом
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Жилище для енотовидной собаки срочно понадобилось в екатеринбургском приюте для бездомных и травмированных животных «Клякса». Нужна помощь на все руки мастеров.
По прикидкам основателей приюта «Клякса», работа займёт два, максимум три дня. Стройматериалы имеются — их можно брать из прежних запасов. Нехватка будет восполняться по ходу работ. А вот чего точно не хватает, так это мужчин, умеющих держать молоток и пилу в руках. Итогом работы должен стать вольер на открытом воздухе, где поселится енот.
Предложить свою помощь можно через WhatsApp по номеру 89126025666. Помимо слов благодарности откликнувшихся строителей вольера держатели приюта обещают накормить обедом и поить кофе/чаем во время перерывов в работе.
По прикидкам основателей приюта «Клякса», работа займёт два, максимум три дня. Стройматериалы имеются — их можно брать из прежних запасов. Нехватка будет восполняться по ходу работ. А вот чего точно не хватает, так это мужчин, умеющих держать молоток и пилу в руках. Итогом работы должен стать вольер на открытом воздухе, где поселится енот.
Предложить свою помощь можно через WhatsApp по номеру 89126025666. Помимо слов благодарности откликнувшихся строителей вольера держатели приюта обещают накормить обедом и поить кофе/чаем во время перерывов в работе.
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