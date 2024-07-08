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Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Синоптики «Уральского гидрометцентра» ещё на два дня продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области.
Напомним, что площадь лесных пожаров в области за сутки выросла почти в два раза.
«10-12 июля в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной шкале»,
– говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Напомним, что площадь лесных пожаров в области за сутки выросла почти в два раза.
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