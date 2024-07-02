Уральскую столицу хотят превратить в «город-кластер»





– сказал художник и сооснователь фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов. «Мы сейчас активно работаем над проектом "Город — Кластер". Екатеринбург – это самый тесный миллионник. Большое количество творческих сообществ в городе позволяет, при вмешательстве в работу над кодированием пространств, превратить центр Екатеринбурга в творческий кластер. Этот проект станет точкой притяжения для креативных людей со всей страны. У нас сейчас есть все шансы стать главным творческим городом в России. Превратиться в мировой креативный офшор. Стать креативной лабораторией страны»,





– подытожила команда фестиваля STENOGRAFFIA. «Главным выводом дискуссии стал тот факт, что сегодня необходим разворот в сторону креативных индустрий, но так как это достаточно новый опыт, никто ещё не знает, как правильно его применить в конкретных условиях. Другим итогом встречи стал вывод о необходимости работы со студенческими сообществами – молодыми людьми, которые пока ещё находятся в поиске себя и могут стать частью сообщества акторов. В связи с этой важной составляющей является привлечение кадров с помощью образования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На международной промышленной выставке «Иннопром» прошла дискуссия на тему развития Екатеринбурга как «Города-кластера». В рамках встречи команда фестиваля STENOGRAFFIA вместе с другими представителями креативной индустрии уральской столицы обсудила планы по развитию творческого сообщества города.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе, необходимость дискуссии была обусловлена стремлением столицы Урала найти своё место в сфере креативной экономики и преодолеть тенденцию к застою в развитии творческого потенциала города.Среди тезисов, которые он озвучил на встрече:Владимир Пирожков, директор лаборатории дизайна СБЕР, выразил похожее мнение, отметив, что сейчас нужно «бежать вдвое быстрее» и искать не публику, а акторов, деятелей и креативных чемпионов, которые смогут совершить прорыв в креативной индустрии уральской столицы.С ними согласился и Тимур Абдуллаев, архитектор, руководитель архитектурного бюро ARCHINFORM, признавший, что с точки зрения работы с городским пространством в Екатеринбурге мало акторов. Он убежден, что это связано с отсутствием поддержки деятелей креативных индустрий государством на всех уровнях. Также он выделили и другие болезненные вопросы творческих сообществ города, среди которых отсутствие выстроенного диалога с административными органами и долгосрочной стратегии. С его слов, это приводит к постоянному обнулению.Екатерина Черкес-Заде, директор центра по развитию креативной экономики, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), подчеркнула важность определять и закреплять меры государственной поддержки креативных индустрий, и подняла вопрос о принятии федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». До этого выступавший в начале встречи заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин обратил внимание о необходимости соблюдать баланс в поддержке государственными органами творческих сфер, чтобы творческие индустрии не поддавались формализации.