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Уральскую столицу хотят превратить в «город-кластер»

11.19 Среда, 10 июля 2024
Фото: STENOGRAFFIA
На международной промышленной выставке «Иннопром» прошла дискуссия на тему развития Екатеринбурга как «Города-кластера». В рамках встречи команда фестиваля STENOGRAFFIA вместе с другими представителями креативной индустрии уральской столицы обсудила планы по развитию творческого сообщества города.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе, необходимость дискуссии была обусловлена стремлением столицы Урала найти своё место в сфере креативной экономики и преодолеть тенденцию к застою в развитии творческого потенциала города.

«Мы сейчас активно работаем над проектом "Город — Кластер". Екатеринбург – это самый тесный миллионник. Большое количество творческих сообществ в городе позволяет, при вмешательстве в работу над кодированием пространств, превратить центр Екатеринбурга в творческий кластер. Этот проект станет точкой притяжения для креативных людей со всей страны. У нас сейчас есть все шансы стать главным творческим городом в России. Превратиться в мировой креативный офшор. Стать креативной лабораторией страны»,

– сказал художник и сооснователь фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов.


Среди тезисов, которые он озвучил на встрече:
– привлечение творческих людей в уральскую столицу;
– работа с креативными сообществами;
– проработка медийного образа города.

Владимир Пирожков, директор лаборатории дизайна СБЕР, выразил похожее мнение, отметив, что сейчас нужно «бежать вдвое быстрее» и искать не публику, а акторов, деятелей и креативных чемпионов, которые смогут совершить прорыв в креативной индустрии уральской столицы.

С ними согласился и Тимур Абдуллаев, архитектор, руководитель архитектурного бюро ARCHINFORM, признавший, что с точки зрения работы с городским пространством в Екатеринбурге мало акторов. Он убежден, что это связано с отсутствием поддержки деятелей креативных индустрий государством на всех уровнях. Также он выделили и другие болезненные вопросы творческих сообществ города, среди которых отсутствие выстроенного диалога с административными органами и долгосрочной стратегии. С его слов, это приводит к постоянному обнулению.

Екатерина Черкес-Заде, директор центра по развитию креативной экономики, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), подчеркнула важность определять и закреплять меры государственной поддержки креативных индустрий, и подняла вопрос о принятии федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». До этого выступавший в начале встречи заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин обратил внимание о необходимости соблюдать баланс в поддержке государственными органами творческих сфер, чтобы творческие индустрии не поддавались формализации.

«Главным выводом дискуссии стал тот факт, что сегодня необходим разворот в сторону креативных индустрий, но так как это достаточно новый опыт, никто ещё не знает, как правильно его применить в конкретных условиях. Другим итогом встречи стал вывод о необходимости работы со студенческими сообществами – молодыми людьми, которые пока ещё находятся в поиске себя и могут стать частью сообщества акторов. В связи с этой важной составляющей является привлечение кадров с помощью образования»,

– подытожила команда фестиваля STENOGRAFFIA.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:32 Почти в два раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:19 Уральскую столицу хотят превратить в «город-кластер»
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19:30 Двукратный чемпион мира по самбо провел мастер-класс для детей в Верхней Пышме
19:20 На центральной площади Екатеринбурга почти на сутки запретят оставлять машины
19:03 Упавший на машину кусок бетона будет стоить екатеринбургским строителям более 100 тысяч
17:33 Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк
17:19 18 новых детекторов появятся в Свердловской области для мониторинга дорожной ситуации
17:08 Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Первоуральском районе
15:38 Домушнику с опытом вынесли приговор в Екатеринбурге
15:03 В Белоярском районе в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
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