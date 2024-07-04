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Двукратный чемпион мира по самбо провел мастер-класс для детей в Верхней Пышме
Фото: телеграм-канал «За самбо»
Двукратный чемпион мира по самбо Станислав Скрябин провел мастер-класс для юных спортсменов, приехавших на Урал из Тореза.
Детей напутствовали президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов, директор Клуба самбо Верхней Пышмы, заслуженный тренер России Валерий Стенников, двукратный чемпион мира по самбо, директор СШ Единоборств Тимур Галлямов, координатор проекта «За самбо» в Свердловской области, депутат ЗакСо Алексей Свалов.
«По сложившейся доброй традиции в рамках проекта «За самбо» во время летних каникул мы организуем разноплановый досуг для детей с Донбасса, от посещений Музейных комплексов, рассказывающих об истории России, до встреч с Чемпионами по самбо и мастер-классов. Во Дворец самбо ребята приехали уже второй раз, они с большим интересом изучают новые приемы, которые им демонстрируют чемпионы. Большое спасибо директору СШ Единоборств Тимуру Галлямову за помощь в организации мастер-классов по самбо»,
- рассказал координатор проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
После мастер-класса для детей провели обзорную экскурсию по Верхней Пышме.
Детей напутствовали президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов, директор Клуба самбо Верхней Пышмы, заслуженный тренер России Валерий Стенников, двукратный чемпион мира по самбо, директор СШ Единоборств Тимур Галлямов, координатор проекта «За самбо» в Свердловской области, депутат ЗакСо Алексей Свалов.
«По сложившейся доброй традиции в рамках проекта «За самбо» во время летних каникул мы организуем разноплановый досуг для детей с Донбасса, от посещений Музейных комплексов, рассказывающих об истории России, до встреч с Чемпионами по самбо и мастер-классов. Во Дворец самбо ребята приехали уже второй раз, они с большим интересом изучают новые приемы, которые им демонстрируют чемпионы. Большое спасибо директору СШ Единоборств Тимуру Галлямову за помощь в организации мастер-классов по самбо»,
- рассказал координатор проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
После мастер-класса для детей провели обзорную экскурсию по Верхней Пышме.
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