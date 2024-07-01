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На 282-м километре Пермского тракта под Дружинино открыли путепровод
Фото: Владислав Постников
Специалисты свердловского «Уралуправтодора» открыли движение по путепроводу на 282-м километре Пермского тракта под посёлком городского типа Дружинино по двум полосам.
Капитальный ремонт поста там начался ещё в марте. С тех пор из-за дорожных работ в этом месте возникали пробки.
Теперь специалисты продолжают монтаж второй половины нового сооружения.
Ожидается, что конца года весь участок трассы от Ачита до Екатеринбурга будет переведен в четырёхполосное исполнение.
Капитальный ремонт поста там начался ещё в марте. С тех пор из-за дорожных работ в этом месте возникали пробки.
«На путепроводе действовало реверсивное движение со светофорным регулированием. За три месяца дорожники частично демонтировали существующий путепровод и возвели половину нового сооружения. Теперь движение организовано по двум полосам – по одной полосе в каждом направлении»,
– рассказали дорожники.
Теперь специалисты продолжают монтаж второй половины нового сооружения.
Ожидается, что конца года весь участок трассы от Ачита до Екатеринбурга будет переведен в четырёхполосное исполнение.
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