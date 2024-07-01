На 282-м километре Пермского тракта под Дружинино открыли путепровод





– рассказали дорожники. «На путепроводе действовало реверсивное движение со светофорным регулированием. За три месяца дорожники частично демонтировали существующий путепровод и возвели половину нового сооружения. Теперь движение организовано по двум полосам – по одной полосе в каждом направлении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты свердловского «Уралуправтодора» открыли движение по путепроводу на 282-м километре Пермского тракта под посёлком городского типа Дружинино по двум полосам.Капитальный ремонт поста там начался ещё в марте. С тех пор из-за дорожных работ в этом месте возникали пробки.Теперь специалисты продолжают монтаж второй половины нового сооружения.Ожидается, что конца года весь участок трассы от Ачита до Екатеринбурга будет переведен в четырёхполосное исполнение.