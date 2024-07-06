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Выпускникам верхнепышминского Техуниверситета вручили дипломы
Фото: Технический университет Верхней Пышмы
Сегодня, 9 июля, в верхнепышминском Техническом университете УГМК Пышмы состоялась церемония вручения дипломов для 69 студентов очного отделения. Всего в этом году дипломированными специалистами стали 127 молодых людей, из которых 18 выпустились с «красными» дипломами.
Среди выпускников специалисты таких направлений как металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование. Теперь, завершив обучение, они могут сразу же приступить к работе на предприятиях, на которых они проходили практику.
Технический университет УГМК – это частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли.
Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. Приёмная кампания этого учебного года помимо целевого приёма открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучения.
Университет принимает абитуриентов на направления:
Среди выпускников специалисты таких направлений как металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование. Теперь, завершив обучение, они могут сразу же приступить к работе на предприятиях, на которых они проходили практику.
«Мы гордимся тем, что каждый из вас, помимо учебной деятельности, развивается ещё и в других сферах. Среди вас есть победители международных конференций и олимпиад, волонтёры, журналисты, творческие люди. Главное, не останавливаться как в профессиональном, так и в личностном развитии. Ведь благодаря этому вы всегда будете востребованными специалистами»,
– подытожил директор Техуниверситета Вячеслав Лапин.
Технический университет УГМК – это частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли.
Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. Приёмная кампания этого учебного года помимо целевого приёма открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучения.
Университет принимает абитуриентов на направления:
– Горное дело;
– Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий;
– Металлургия;
– Электроэнергетика и электротехника;
– Автоматизация технологических процессов и производств;
– Технологические машины и оборудование;
– Информатика и вычислительная техника;
– Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
– Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий;
– Металлургия;
– Электроэнергетика и электротехника;
– Автоматизация технологических процессов и производств;
– Технологические машины и оборудование;
– Информатика и вычислительная техника;
– Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
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