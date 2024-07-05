На Белоярской АЭС завершился плановый ремонт энергоблока №4

– объяснил директор АЭС Иван Сидоров.

«Во время планово-предупредительного ремонта в реакторном отделении специалисты выполнили перегрузку топлива – в активную зону была загружена 181 тепловыделяющая сборка МОКС-топлива. По условиям действия лицензии после окончания планового ремонта и перезагрузки топлива энергоблок №4 должен проработать в течение 300 часов на уровне мощности 85% от номинальной»,