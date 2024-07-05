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На Белоярской АЭС завершился плановый ремонт энергоблока №4
Фото: Белоярская АЭС
На Белоярском АЭС завершился плановый ремонт энергоблока №4 с реактором БН-800. Он длился 30 дней. На протяжении месяца специалисты атомной электростанции проводили мероприятия по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.
Так, с целью профилактики на оборудовании основных производственных цехов был проведен эксплуатационный контроль металла. Сотрудники станции проверяли состояние 325 сварных соединений, в том числе, натриевых трубопроводов диаметром 630 миллиметров.
Напомним, что 5 июля начался плановый ремонт энергоблока №3 с реактором БН-600, в рамках которого специалисты АЭС проведут одно из наиболее важных мероприятий замену газоохладительных насосов всех трёх турбогенераторов третьего энергоблока – она будет производиться впервые с момента запуска энергоблока в 1980 году.
Так, с целью профилактики на оборудовании основных производственных цехов был проведен эксплуатационный контроль металла. Сотрудники станции проверяли состояние 325 сварных соединений, в том числе, натриевых трубопроводов диаметром 630 миллиметров.
«Во время планово-предупредительного ремонта в реакторном отделении специалисты выполнили перегрузку топлива – в активную зону была загружена 181 тепловыделяющая сборка МОКС-топлива. По условиям действия лицензии после окончания планового ремонта и перезагрузки топлива энергоблок №4 должен проработать в течение 300 часов на уровне мощности 85% от номинальной»,
– объяснил директор АЭС Иван Сидоров.
Фото: Белоярская АЭС
Напомним, что 5 июля начался плановый ремонт энергоблока №3 с реактором БН-600, в рамках которого специалисты АЭС проведут одно из наиболее важных мероприятий замену газоохладительных насосов всех трёх турбогенераторов третьего энергоблока – она будет производиться впервые с момента запуска энергоблока в 1980 году.
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