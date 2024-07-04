На Белоярской АЭС приступают к плановому ремонту системы охлаждения энергоблока №3





– отметили в пресс-службе АЭС. «Это важная работа, поскольку стабильный отвода тепла, поглощаемого водородом, является неотъемлемым условием работы генераторов»,

Фото: Белоярская АЭС

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 5 июля, на Белоярской АЭС приступили к плановому ремонту энергоблока №3, который продлится до конца августа. В течение двух месяцев специалисты станции будут проводить мероприятия по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.Одной из наиболее важных задач профилактических работ завершение модернизации системы охлаждения газа генераторов с заменой газоохладительных насосов всех трех турбогенераторов третьего энергоблока. Замену будут проводить впервые с момента запуска в эксплуатацию в 1980 году.Кроме насосов будут заменены чехлов термопар и выемной части одного из главных циркуляционных насосов первого контура, который осуществляет циркуляцию жидкого натрия внутри реактора БН-600.Перегрузка топлива, которая также будет проводиться в рамках ремонта, как объяснил директор атомной электростанции Иван Сидоров, необходима для проверки оборудования. Для этого специалисты будут выполнять перегрузку 121 тепловыделяющей сборки в активную зону реактора. Подобная профилактика позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию на следующий период работы энергоблока.