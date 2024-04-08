«Умный» трамвай «Довлатов» екатеринбургского производства сбил пешеходов в Санкт-Петербурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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ДТП случилось 12 апреля в центре города, на пересечении улиц Одоевского и Наличной, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. Пострадали несколько человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу, троим понадобилась госпитализация, пишет «Фонтанка». У трамвая после столкновения оказалось разбито лобовое стекло.По предварительным данным, причиной стала неисправность тормозов, для точного установлении всех обстоятельств инициирована проверка.У женщины, которая пострадала после наезда трамвая, пробита голова, а двое других пострадавших уже выписаны из больницы. Беглов пообещал, что пострадавшим будет выплачена компенсация.По словам губернатора, вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя «Уралтрансмаша».Петербургская полиция возбудила уголовное дело по 264-й статье УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью).Вагон модели 71-421Р-01 был изготовлен екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш» (с 2023 года входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») специально для Санкт-Петербурга, его дизайн вдохновлен легендарной моделью трамвая ЛМ-57 «Стиляга», который выпускался в Ленинграде с 1957 по 1968 год. Новая модель в ретро-стиле, но с современной «умной» начинкой получила название «Довлатов». По задумке трамвай должен курсировать по центру Санкт-Петербурга, где жили почти все герои писателя. Ещё один вагон производства «Уралтрансмаша» в таком же стиле, но более вместительный — трехсекционный получил название «Достоевский», он курсирует по улицам Санкт-Петербурга с конца 2023 года.Согласно данным сайта «Городской электротранспорт», попавший в ДТП вагон был построен в марте 2024 года, а впервые вышел на улицы Санкт-Петербурга 11 апреля.