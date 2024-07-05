Возрастное ограничение 18+
Против Алексея Соколова возбуждено дело за повторную демонстрацию запрещённой символики
Фото: Юлия Кольтенберг
Против екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова возбуждено дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Статья предполагает наказание за повторную демонстрацию запрещённой символики (не важно, нацистской, экстремистской или иной.)
Как стало известно «Вечерним ведомостям» поводом для возбуждения дела стали публикации в телеграм-канале «Правозащитники Урала», связанном с Соколовым. Он будет привлечён в дело в качестве обвиняемого. У Ларисы Захаровой обыск проводился как у свидетеля. Самой её дома не было, она сейчас находится за пределами Екатеринбурга.
Дело расследует не ФСБ, как изначально сообщал связанный с Владимиром Соловьёвым телеграм-канал, а следственным комитетом по Ленинскому району Екатеринбурга.
Как стало известно «Вечерним ведомостям» поводом для возбуждения дела стали публикации в телеграм-канале «Правозащитники Урала», связанном с Соколовым. Он будет привлечён в дело в качестве обвиняемого. У Ларисы Захаровой обыск проводился как у свидетеля. Самой её дома не было, она сейчас находится за пределами Екатеринбурга.
Дело расследует не ФСБ, как изначально сообщал связанный с Владимиром Соловьёвым телеграм-канал, а следственным комитетом по Ленинскому району Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уголовное дело возбуждено после перестрелки и драки у екатеринбургского клубного дома «Тихвин»
29 июня 2024
29 июня 2024