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У екатеринбургских правозащитников проходят обыски по уголовному делу

11.30 Пятница, 5 июля 2024
Фото из соцсетей
У екатеринбургских правозащитников проходят обыски по уголовном делу. Как стало известно «Вечерним ведомостям» их проводят у юристов Алексея Соколова и Ларисы Захаровой, специализирующихся на защите прав заключённых.

По какой именно статье возбуждено дело, и какой процессуальный статус у обыскиваемых, пока неизвестно.

В связанном с Владимиром Соловьёвым телеграм-канале опубликовали видео начала обыска. Представители какой именно структуры проводили обыск, неизвестно. Сначала канал написал, что обыск проводила ФСБ, однако затем отредактировал пост, удалив эту информацию.

По данным нашего, обыск также прошел у сына Алексея Соколова – Евгения. Судя по всему, он проходит свидетелем по некоему уголовному делу. По информации собеседника «Вечерних ведомостей», у него изъяли все носители информации – телефон, компьютеры и так далее.

Ранее Соколов сам отбывал наказание в местах лишения свободы в Свердловской области, а после освобождения занялся правозащитной деятельностью, был включён Общественной палатой в состав ОНК (общественная наблюдательная комиссия – орган, контролирующий соблюдение прав лиц в местах лишения свободы — прим. «Вечерних ведомостей»). В рамках правозащитной деятельности у Соколова не раз возникали конфликты с ГУФСИН. В начале этой недели Алексей Соколов рассказал информагентству Ura.ru об избиении 23-летнего заключённого сотрудниками екатеринбургской ИК-10, ГУФСИН это категорически опровергало, а сам избитый внезапно отказался от помощи правозащитников.

В прошлом году Алексей Соколов стал первым в России человеком, которого арестовали за демонстрацию логотипа Facebook* – он был размещён в подвале сайта «Правозащитники Урала».

*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:47 В Артёмовском пропал 11-летний мальчик
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09:29 В Верхней Пышме в смертельной аварии разбился «делимобиль»
21:23 Житель Богдановичского района 13 лет прятал тело убитой жены и избегал наказания
20:38 На ЕКАД столкнулись импортные легковушка и грузовик
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18:48 Жара заставила уральских дорожников ограничить грузовой транспорт
18:37 В чаще свердловского леса нашли брошенного умирать кота
17:51 За июнь в лесах Свердловской области потушили 41 пожар
17:11 Ещё на двух улицах в Екатеринбурге запретят остановку
16:50 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с электросамокатом на улице 8 Марта
16:19 Белоярскую АЭС ради заимствования опыта посетила китайская делегация
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