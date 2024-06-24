За неделю в Свердловской области противопожарные патрули пресекли 210 нарушений

– сказал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов.

«На сегодняшний день на территории Свердловской области нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. Этому, конечно, способствовали, проливные дожди, однако мы не теряем бдительность и продолжаем патрулировать леса, природные парки и популярные у жителей региона места отдыха»,