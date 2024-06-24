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За неделю в Свердловской области противопожарные патрули пресекли 210 нарушений
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области патрули из сотрудников лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции за неделю пресекли 210 нарушений особого противопожарного режима.
Нарушения по большей части были связаны с разведением костров на прибрежных территориях, а также с приготовлением шашлыков в нестационарных мангалах в лесах и на садовых дачных участках, отметили в департаменте информационной политики региона.
Ранее мы публиковали статистку по нарушениям требований пожарной безопасности, согласно которой в лесах было зарегистрировано менее 1% нарушений.
Нарушения по большей части были связаны с разведением костров на прибрежных территориях, а также с приготовлением шашлыков в нестационарных мангалах в лесах и на садовых дачных участках, отметили в департаменте информационной политики региона.
«На сегодняшний день на территории Свердловской области нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. Этому, конечно, способствовали, проливные дожди, однако мы не теряем бдительность и продолжаем патрулировать леса, природные парки и популярные у жителей региона места отдыха»,
– сказал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов.
Ранее мы публиковали статистку по нарушениям требований пожарной безопасности, согласно которой в лесах было зарегистрировано менее 1% нарушений.
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