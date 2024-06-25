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В Екатеринбурге пересчитали молодежь поголовно
Фото: Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга заявили, что пересчитали молодых людей в Екатеринбурге. Согласно мнению чиновников, молодежью можно считать людей от 14 до 35 лет.
По словам начальника управления молодежной политики мэрии Артема Николаева, молодежи в столице Урала проживает 403,5 тысячи человек.
Напомним, 27 июня отмечается День молодежи, в Екатеринбурге приуроченные к празднику мероприятия пройдут в субботу, 29 июня.
По словам начальника управления молодежной политики мэрии Артема Николаева, молодежи в столице Урала проживает 403,5 тысячи человек.
Напомним, 27 июня отмечается День молодежи, в Екатеринбурге приуроченные к празднику мероприятия пройдут в субботу, 29 июня.
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