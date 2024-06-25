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В Екатеринбурге пересчитали молодежь поголовно

15.54 Четверг, 27 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга заявили, что пересчитали молодых людей в Екатеринбурге. Согласно мнению чиновников, молодежью можно считать людей от 14 до 35 лет.

По словам начальника управления молодежной политики мэрии Артема Николаева, молодежи в столице Урала проживает 403,5 тысячи человек.

Напомним, 27 июня отмечается День молодежи, в Екатеринбурге приуроченные к празднику мероприятия пройдут в субботу, 29 июня.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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14:56 Сразу три медика свердловской первой областной больницы стали победителями во всероссийском конкурсе врачей
14:35 Работы на стройплощадке 32-этажного дома на Советской в Екатеринбурге продолжаются, несмотря на судебный запрет
13:58 Нижнетагильскую больницу, из-за падения рядом с которой пенсионерке ампутировали ногу, обязали выплатить компенсацию
13:32 В Екатеринбурге коммунальщики закрасили росписи по рисункам Букашкина
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