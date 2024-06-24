Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском четвёртый день ищут 15-летнюю девушку
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области ищут 15-летнюю Марину Водневу из Берёзовского. В последний раз она связывалась с родными в субботу, 22 июня. С тех пор, где девушка может находиться, неизвестно.
Девочка ростом 164 сантиметра, худощавого телосложения, с карими глазами, тёмно-русыми волосами длиной до плеч. В день своего исчезновения была одета в синюю футболку, синие штаны и белые кроссовки. С собой у неё была небольшая чёрная сумка.
Розыском подростка занимается ОВД Берёзовского. Всех, кто может знать предполагаемое местонахождение девушки, просят сообщать по телефону +7 343 694-75-00 или по номеру «102».
Также в поисках подростка участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв», публикующие ориентировку.
Девочка ростом 164 сантиметра, худощавого телосложения, с карими глазами, тёмно-русыми волосами длиной до плеч. В день своего исчезновения была одета в синюю футболку, синие штаны и белые кроссовки. С собой у неё была небольшая чёрная сумка.
Розыском подростка занимается ОВД Берёзовского. Всех, кто может знать предполагаемое местонахождение девушки, просят сообщать по телефону +7 343 694-75-00 или по номеру «102».
Также в поисках подростка участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв», публикующие ориентировку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию