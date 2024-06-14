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В семи парках Екатеринбурга запретили ездить на электросамокатах
Фото: Вечерние Ведомости
С небольшой задержкой, но было подписано соглашение между мэрией Екатеринбурга и бизнесменами, зарабатывающими на прокате электросамокатов. Подписание соответствующего документа анонсировалось ещё две недели назад.
О подписании соглашения между кикшеринговыми сервисами и городскими чиновниками сообщила пресс-служба компании «Whoosh». Согласно договорённостям, запретными для катания на электросамокатах зонами станут семь парков Екатеринбурга:
Кроме того, договор вводит четыре скоростные зоны для электросамокатов на территории уральской столицы. Так, например, на оживлённой улице Вайнера нельзя будет разгоняться выше 10 километров в час, а по скверу за Театром оперы и балета кататься можно будет со скоростью, не превышающей 15 километров в час.
Разработка соглашения началась после многочисленных жалоб горожан на электросамокатчиков, из-за которых стало небезопасно ходить по улицам, а главное — после ряда ДТП с участием этого модного способа передвижения. Заходила даже речь о полном запрете заработка на прокате электросамокатов.
О подписании соглашения между кикшеринговыми сервисами и городскими чиновниками сообщила пресс-служба компании «Whoosh». Согласно договорённостям, запретными для катания на электросамокатах зонами станут семь парков Екатеринбурга:
Шарташский лесопарк,
парк «Зеленая роща»,
ЦПКиО имени Маяковского,
Летний парк «Уралмаш»,
парк «Эльмаш»,
парк за ТЦ «Радуга Парк»,
и часть Преображенского парка.
парк «Зеленая роща»,
ЦПКиО имени Маяковского,
Летний парк «Уралмаш»,
парк «Эльмаш»,
парк за ТЦ «Радуга Парк»,
и часть Преображенского парка.
Кроме того, договор вводит четыре скоростные зоны для электросамокатов на территории уральской столицы. Так, например, на оживлённой улице Вайнера нельзя будет разгоняться выше 10 километров в час, а по скверу за Театром оперы и балета кататься можно будет со скоростью, не превышающей 15 километров в час.
Разработка соглашения началась после многочисленных жалоб горожан на электросамокатчиков, из-за которых стало небезопасно ходить по улицам, а главное — после ряда ДТП с участием этого модного способа передвижения. Заходила даже речь о полном запрете заработка на прокате электросамокатов.
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