Возрастное ограничение 18+

Власти Екатеринбурга намерены подписать правила для электросамокатчиков на этой неделе

15.13 Четверг, 6 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга намерены подписать соглашения о правилах для электросамокатов уже на этой неделе.

В администрации провели совещание о деятельности кикшеринговых компаний. «До конца недели необходимо сформулировать положения соглашения, которые позволят взять ситуацию под контроль», - решили городские власти.

В мэрии уточнили, что на семи пространствах города использование электросамокатов будет запрещено полностью:

- Шарташский лесопарк;
- парк «Зеленая роща»;
- ЦПКиО имени Маяковского;
- Летний парк «Уралмаш»;
- парк «Эльмаш»;
- парк за ТЦ «Радуга Парк»;
- часть Преображенского парка.

Причем, ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ. Кикшеринговые устройства начнут блокироваться при попадании в запретную зону автоматически, владельцам личных устройств нужно будет спешиться, добавили в мэрии.

Кроме того, в городе появятся 4 скоростных режима для СИМ:

- 25 километров в час;
- 20 километров в час;
- 15 километров в час;
- 10 километров в час.

К последней категории предлагается отнести пространства возле школ и детских садов, больниц, парки, улицу Вайнера и набережную Исети.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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