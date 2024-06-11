Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области насчитывается уже три случая гибели ехавших на мототранспорте детей

18.32 Среда, 19 июня 2024
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Питбайки стали новым увлечением российской детворы, и одновременно —новой для них смертельной опасностью. В Свердловской области с начала года насчитывается уже три случая гибели несовершеннолетних, пользовавшихся мототранспортом.

Печальную цифру приводит ГИБДД Свердловской области: на территории Среднего Урала в дорожно-транспортных происшествиях за истекшие полгода погибли уже четыре ребёнка, из них трое в момент ДТП передвигались на мототранспорте.

Один из трагических случаев имел место в Талице, где двое братьев катались на питбайке. При этом они не позаботились ни о шлемах, ни о другой защите. Итог — девятилетний мальчик погиб, а его старший брат находится в коме. Схожие случаи произошли в Новоуральске и под Нижним Тагилом, где под машину попала катавшаяся на питбайке тринадцатилетняя девочка (она жива, но с травмами была госпитализирована).

Свердловская область — не исключительный регион. Сведения об аналогичных ДТП с участием катающихся на питбайках детях приходят из Елабуги, Ярославля, Краснодара и многих других городов. Часть из этих происшествий закончились самым плачевным образом — гибелью ребёнка. Связан рост подобных случаев, в первую очередь, доступностью этого вида транспорта. Как поясняют в автоинспекции, питбайк считается спортивным инвентарем, а потому для его вождения не требуется ни водительское удостоверение, ни регистрация в органах ГИБДД. Нет и возрастных ограничений для водителей питбайка. И хоть на питбайке кататься положено только на специальных площадках, правило это массово нарушается.

Самое плохое, что родители, исполняющие каприз своего дитяти купить питбайк, вручая подарок, забывают объяснить ребёнку правила управления этим средством передвижения и снабдить его защитной экипировкой. Отпуская ребёнка покататься на питбайке, не мешало бы взрослым находиться поблизости и контролировать эти покатушки.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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