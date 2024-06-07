Девятилетний пассажир питбайка погиб в ДТП в Талицком районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В понедельник, 10 июня, в посёлке Пионерский Талицкого района произошла трагедия. В ДТП погиб 9-летний мальчик, катавшийся с 20-летним братом на кроссовом мотоцикле. Водитель питбайка впал в кому.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, молодой мотоциклист при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Хонда Цивик», ехавшего по главной. В результате столкновения девятилетний мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия, а его старшего брата госпитализировали в состоянии комы.Известно, что в момент аварии оба байкера были без защитной экипировки. Водительских прав у молодого человека не было. Также он не имел права ездить по дорогам общего пользования на незарегистрированном мотоцикле.