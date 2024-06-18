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Найденную в свердловских лесах десятилетнюю девочку госпитализировали
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Десятилетнюю Алису Шакирзянову, в поисках которой участвовало более 150 человек, госпитализировали в педиатрическое отделение. Об этом сообщает свердловское управление Минздрава.
Известно, что девочку увезли в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила в состоянии средней тяжести. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что вчера Алиса, находясь в СНТ 4 ОАО «Тагилстрой» в Невьянском городском округе, ушла погулять и не вернулась. Нашли её сегодня в районе обеда.
Известно, что девочку увезли в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила в состоянии средней тяжести. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что вчера Алиса, находясь в СНТ 4 ОАО «Тагилстрой» в Невьянском городском округе, ушла погулять и не вернулась. Нашли её сегодня в районе обеда.
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